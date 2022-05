Franco Simone, chi è “poeta con la chitarra”/ La moglie Piera Romoli e la figlia Sara

Franco Simone: chi è il cantautore?

Franco Simone è un cantautore italiano, soprannominato “il poeta con la chitarra“. Nato ad Acquarica del Capo, nel Salento, nel 1949. Simone (all’anagrafe Francesco Luigi Simone) ha frequentato il liceo classico e si è poi iscritto alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Il suo esordio risale al 1972 quando vinse il Festival di Castrocaro con la canzone “Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti)”. Nel 1973 partecipò a “Canzonissima” e l’anno seguente al Festival di Sanremo con la canzone “Fiume grande”. Tra i suoi successi ricordiamo: “Respiro”, “Cara droga”, “Tu… e così sia”, “Tentazione”, “La casa in via del campo”, “Paesaggio”, “Tu per me”, “Notte di San Lorenzo” e “Sogno della galleria”. Le sue canzone, incise in spagnolo, hanno avuto un grande successo anche in America Latina.

Francesco Maggi, chi è l'attore?/ Il suo alter-ego drag è Morgana Beckham

Franco Simone: la moglie Piera Romoli e la figlia Sara

In tempi più recenti, nel 2016, Franco Simone ha pubblicato l’album “Carissimo Luigi – Franco Simone Canta Luigi Tenco” con vari brani di Luigi Tenco reinterpretati. Nel 2020 ha iniziato la collaborazione con Andrea Morricone, figlio del grande Ennio, col quale ha scritto 2 canzoni – “Azzurri gli Oceani” e “Cambia la città” – inserite nell’album “Franco è il nome” uscito nel 2021. Franco Simone è sposato con Piera Romoli, sua corista negli anni ’80. Alla moglie è dedicato il brano “Il tuo sorriso”. La coppia ha avuto una figlia, Sara, a cui il cantautore ha dedicato due brani: “Gioca” e “La chiave”. “Mia figlia mi porta fortuna. Quando passo la giornata con lei, la sera affronto il pubblico con maggiore entusiasmo e con maggio successo”, aveva detto nel 1979 a Bolero.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi "Playboy? Me ne pento"/ "Comprai ogni copia affinché non le vedesse mio padre"Iva Zanicchi/ "Andai a cena con Sinatra, ma non mi corteggiò. Su Fellini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA