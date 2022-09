Frankie Dettori “Ho bevuto un gin tonic con la Regina Elisabetta”/ “Persi il cane…”

Frankie Dettori, il ricordo della Regine Elisabetta a Oggi è un altro giorno

Frankie Dettori, il fantino più famoso al mondo, in collegamento dalla propria casa, ai microfoni di Oggi è un altro giorno all’interno della puntata trasmessa il 12 settembre, ha ricordato l’amicizia con la Regina Elisabetta raccontando quel pomeriggio in cui bevve un gin tonic proprio con la sovrana. “La Regina è sempre stata appassionata del mio sport. Era innamorata dei cavalli e ho corso per lei per trent’anni. Avevo paura ad incontrarla, ma ti faceva sentire sempre a tuo agio. L’ho incontrata in tanti posti“, ricorda Frankie.

“Parlando del famoso gin tonic. Ricordo che avevo perso il mio cane che aveva il numero di telefono ed era stato trovato dal manager della Regina che abita accanto a casa mia. Il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto di raggiungerlo alle sette di sere spiegandomi che ci sarebbe stata anche la Regina perchè si trovava in zona per visitare i cavalli”, ricorda ancora.

Frankie Dettori e l’incontro con la Regina Elisabetta

Frankie Dettori ricorda così di essere arrivato intorno alle sette e mezza di sera. “La regina stava bevendo un gin tonic e quando mi hanno chiesto cosa volessi da bere ho risposto un gin tonic. La regina ha parlato con mia figlia per un’ora e mezzo. Hanno parlato di scuola, di cavalli, di tutto”, dice ancora ai microfoni di Serena Bortone.

Infine, sulla morte della Regina aggiunge: “Manca a tutti. Sembrava immortale e quando arriva il momento è uno shock. Tutto il paese sente un grande vuoto. Ci vorrà del tempo prima che la gente si abitui alla vita senza di lei e al Re Carlo“, conclude.

