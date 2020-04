Frankie hi-nrg, Aspettando le Parole/ “Dietro le star gente che lavora per vivere e ora in difficoltà”

Pubblicità

Frankie Hi Nrg ospite di Massimo Gramellini ad Aspettando le Parole, per ribadire il proprio appello in favore dei lavoratori dello spettacolo. Un appello accorato, genuino e molto sentito. L’artista si è rivolto direttamente al Governo, con un video-messaggio che ha fatto il giro del web. Questa sera, su Raitre, torna a parlare dell’iniziativa, in compagnia di Massimo Gramellini. “Ogni cosa ha il suo tempo, oggi è ancora il tempo del dolore per chi non c’è più. E’ il tempo delle cure ai malati e del sostegno economico, morale ed organizzativo, da chiedere a gran voce per chi è in prima linea”, le parole di Frankie Hi Nrg nel suo appello. Che prosegue: “Questa è ovviamente la priorità. Domani però sarà il momento di ripartire nel rispetto di tutto, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Non hanno prospettive e non sto parlando di noi, ma di tutti i professionisti dello spettacolo, dei musicisti, degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, i lavoratori occasionali, i lavoratori senza cassa integrazione, di chi insegna musica ai vostri figli”.

Frankie Hi Nrg: “Operatori dello spettacolo, non sono star ma persone da proteggere”

Frankie Hi Nrg entra nel profondo della questione con il suo appello. La crisi sanitaria legata al coronavirus non deve lasciare nessuno indietro. “Non sono delle star, ma nello spettacolo c’è gente che lavora e che con quel lavoro si paga da vivere. Parliamo di gente che va protetta perché non ha alcuna colpa di quanto sta accadendo”. L’artista è amareggiato per la scarsa attenzione dei media: “Di loro e del loro disagio si parla pochissimo. Si parla tanto di fase due per una graduale ripartenza, ma non leggiamo mai cosa accadrà a tutti quegli artisti dello spettacolo e ci domandiamo: come potranno vivere decorosamente senza la prospettiva di tornare a lavorare? Quando potranno tornare a lavorare? Attendiamo e ci auguriamo che a tutti i lavoratori venga riservato un trattamento decoroso. Il Governo ci ascolti e offra un’ipotesi realistica sui tempi, ma anche risorse per lavoratori e pubblico per tutto in sicurezza”. Con un velo di ottimismo e nostalgia Frankie Hi Nrg si augura di tornare presto alla normalità: “Ci auguriamo di rivederci nei club, nelle piazze, nei bar, sui lungomare, nei Festival. Quando ci rivedremo e quando questo accadrà il primo applauso sarà per i costruttori di sogni. I sogni di tutti noi”.



