Frasi auguri buona Maturità 2023/ Pensieri, citazioni: “Coraggio, la meta ti attende”

BUONA MATURITÀ 2023: LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI PER I MATURANDI

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, si apre ufficialmente la seconda prova della Maturità 2023, occasione ottima per mandare i migliori auguri a tutti i maturandi che conosciamo, che siano coetanei con cui domani si condivideranno i banchi, parenti o amici di famiglia. Oggi, infatti, tocca ad una delle prove più temute, ovvero quella inerente al proprio percorso ed indirizzo di studi, tra versione di Latino, prove di matematica, economia aziendale e lingue straniere.

Gli auguri per la Maturità 2023 possono essere un ottimo modo per dare un op’ di coraggio ai maturandi, specialmente se intimoriti dalla prova che andranno ad affrontare, per fargli sentire che i loro sforzi possono portarli a grandi risultati! Ed è anche il fulcro della frase di Roberto Gervaso, utile per gli auguri: “C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più, il secondo costa di meno“. Un’altra ottima frase per gli auguri della Maturità 2023 è attribuita ad un anonimo e può fare vedere la luce alla fine del tunnel che per i maturandi si è appena intrapreso: “Degli esami di maturità mi mancherà sempre quel senso di libertà appena terminati“.

FRASI D’AUGURI PER UNA BUONA MATURITÀ 2023: “CORAGGIO, LA META TI ATTENDE”

Proseguendo la nostra carrellata delle migliori frasi d’auguri per la Maturità 2023, potremmo optare per “Ogni ostacolo dimostrerà il tuo valore: affronta questa prova e tutte le altre con il coraggio che ti contraddistingue, consapevole del fatto che il tuo valore non dipenderà di certo dall’esito di questo esame“. Oppure anche: “Per 5 anni hai avuto perseveranza, oggi abbi coraggio, la tua meta ti attende!“.

Ma tra le frasi d’auguri per la Maturità 2023 si potrebbe scegliere anche il pensiero di Joseph Addison, che disse: “Se vuoi realizzare i tuoi obiettivi d’ora in poi, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode“. Infine, in questa prima trance di frasi d’auguri per la Maturità 2023, particolarmente interessante è il pensiero di Alessandro D’Avenia: “Maturità: uno degli ultimi riti di passaggio nella nostra cultura, come quando l’adolescente veniva abbandonato nel bosco per una notte e doveva sopravvivere da solo affrontandone i pericoli per poter essere accolto nella cerchia degli adulti“.

