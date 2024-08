Scrutini scuola superiore, per l’80% degli studenti italiani è arrivata la promozione con passaggio alla classe successiva, mentre per la maturità ben il 99,8% è riuscito a raggiungere il diploma, di cui oltre 12mila con la massima votazione di 100 e lode. I dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, in merito agli esiti dello scrutinio finale, sono anche significatici per mostrare il quadro generale delle regioni e degli indirizzi formativi, in particolare quelli nelle quali gli studenti hanno un maggiore rendimento scolastico.

Maturità 2025: data ufficiale della prima prova per i maturandi/ Ordinanza del Mim: “Si inizia il 18 giugno”

La maggiore percentuale di ammessi alla classe successiva si conferma nei licei, che hanno l’80,9 di promossi e la minore presenza di ragazzi con giudizio sospeso. Seguono poi con totali leggermente inferiori gli istituti tecnici e quelli professionali che però hanno anche maggiori percentuali di bocciature. Nelle regioni, quella con più promozioni è stata il Trentino Alto Adige, in Val d’Aosta invece sono aumentate le bocciature e quest’anno il 25% di tutti gli iscritti alle scuole superiori dovrà ripetere l’anno. Dati leggermente diversi per quanto riguarda l’esito dell’esame di stato, per il quale è stato registrato nel 2024 un alto numero di diplomati.

SCUOLA/ Quella domanda di senso che salva le (tante o poche) ore di storia

Maturità, il 99,8% degli studenti ha ottenuto il diploma, in Campania il maggior numero di 100 e lode

Dai dati ministeriali sugli scrutini finali dell’esame di maturità 2024 emerge che il 99,8% degli studenti è stato promosso, quindi ha ottenuto il diploma di scuola superiore. Tra questi, oltre 12mila, ha raggiunto il voto più elevato, cioè 100 e lode. Dati che rivelano un quadro generale dell’istruzione positivo in Italia, con particolari eccellenze in alcune regioni. Considerato che a livello nazionale la media più diffusa del voto alla maturità è tra 71 e 80 che comprende il 29,4% degli studenti, solo una minima parte di maturandi ha ottenuto una bassa valutazione. Il 5% infatti ha avuto un voto inferiore a 60.

Riforma Istituti tecnici-professionali è legge: cosa cambia/ Valditara: “modello 4+2 per sistema produttivo”

Mentre il 29,6% ha raggiunto un voto che va da 61 a 70. Una distribuzione abbastanza uniforme dei criteri di valutazione dei docenti, che però presenta alcune differenze nelle singole regioni. In Campania ad esempio è stato registrato il più ampio numero di studenti diplomati con il 100 e lode, seguono poi la Sicilia, la Puglia e il Lazio. Mentre in Val d’Aosta oltre alla maggiore percentuale di bocciature, c’è anche la minore presenza di lodi. Solo 2 studenti, rispetto ai 2.623 della Campania.