Fratacchione, sindaco De Luca etichetta Fabio Fazio/ Lui rilancia: “Naomi Campbell..”

“Fratacchione“, questo è il termine che gli italiani hanno cercato ieri sera dopo averlo sentito in tv uscire dalla bocca del Governatore De Luca, ormai eroe e beniamino degli amanti dei social, di meme e gif che in queste settimane si sono sprecate. Ieri sera il Governatore è stato ospite da Fabio Fazio per parlare di questa Fase 2 al via oggi. Inutile dire che lo show non è mancato visto che De Luca è arrivato in tv dopo le polemiche dei giorni scorsi legati alla sua dichiarazione sulle persone che vanno a correre “non donne toniche come quelle dei film ma dei cinghialoni”. Alcuni hanno preso le sue parole con una sonora risata mentre altri si sono indignati accusandolo di essere sessista e un po’ bullo. Lo stesso è successo ieri sera quando lo stesso ha pensato bene di lanciare la sua frecciatina non solo al Governo, poco in grado di gestire questa nuova fase, ma anche al padrone di casa, Fabio Fazio.

IL FRATACCHIONE DI DE LUCA FA IMPAZZIRE I FAN

In particolare, sul finire dell’intervista, De Luca ha rilanciato: “Anche io sono favorevole agli affetti stabili e sono convinto che anche lei nonostante la sua immagine da fratacchione abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”. A questo punto, Fabio Fazio si è sciolto in una risata e ha subito risposto: “Sì, domani torno da mia moglie e dai miei figli, che non vedo da due mesi”. Inutile dire che gli italiani sono subito andati su internet per trovare il significato della parola che se per alcuni indica un frase grande e grosso per altri, invece, “frate buono in apparenza, ma in realtà traffichino”. Anche il conduttore non si è tirato indietro quando, tornando proprio al tema dei cinghialoni pronti a correre, ha punzecchiato il Governatore: “Governatore De Luca, lei è immodesto circa il suo aspetto fisico: so che è stato apprezzato anche da Naomi Campbell…”.



