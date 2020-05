De Luca “Cinghialoni corrono senza mascherina”/ Choc sui runner “Meritano solo…”

Pubblicità

Stiamo per entrare nella Fase 2 del Coronavirus e questo riguarderà anche e soprattutto i runner: come sappiamo, nel nuovo Dpcm sono consentiti gli allenamenti individuali e dunque si potrà tornare a correre. In merito a questo però è arrivato un video di Vincenzo De Luca, Governatore di Regione Campania, che ha detto la sua: lo ha fatto in maniera particolarmente colorita, ma il senso è quello di chi potrebbe approfittarsi del nuovo decreto e sfruttare la possibilità di fare attività fisica per uscire di casa, mettendo così a rischio la salute della gente. Nel corso di una diretta Facebook De Luca ha trattato il tema: ha detto di aver trovato gente che “faceva footing in mezzo alle famiglie, e questo non è possibile”. Poi, per sgombrare il campo da qualunque fraintendimento, il Governatore si è lanciato in una descrizione dei soggetti.

DE LUCA: LE FRASI SUI RUNNER “CINGHIALONI”

“Non c’erano ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età – il prossimo venerdì De Luca compirà 71 anni, NdR – che andavano a correre senza mascherine”. Ribadendo poi il concetto, e affermando che i “cinghialoni” di cui sopra andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: “Vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai bambini”. In più, questa volta facendosi diciamo più professionale, il Governatore della Campania ha detto che sarà ancora obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, tanto da prevedere sanzioni per chi non le userà. A dire il vero il Governo dovrebbe togliere l’obbligo di indossarle almeno in spazi aperti, bisognerà allora capire se il provvedimento regionale avrà un seguito; il piano del ministro Francesco Boccia riguardava l’impugnare le ordinanze solo qualora avessero previsto degli allentamenti rispetto al Dpcm.

Il tema di attualità riguardo il discorso di De Luca sui runner è però un altro: curiosamente, l’indignazione per le sue parole è arrivato in merito alla descrizione che il presidente della Campania ha fatto… delle donne: infatti, si legge su Il Fatto Quotidiano, l’uscita sulle ragazze toniche in fuseaux è stata bollata come inaccettabile. Le consigliere di Forza Italia hanno dunque attaccato il leader della Regione affermando come si sia trattato di affermazioni sessiste, che vanno lasciate fuori dal palazzo. “Chieda scusa alle donne” è stato detto: ci aspettavamo che le polemiche sarebbero arrivate dal commento sui “cinghialoni” della sua età, evidentemente quel passaggio ai (alle) più è passato inosservato…

