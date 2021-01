Fratelli Caputo/ Anticipazioni penultima puntata 6 gennaio: un’amara verità

Fratelli Caputo, anticipazioni penultima puntata 6 gennaio

Penultima puntata di Fratelli Caputo che questa settimana raddoppia per chiudere in bellezza proprio venerdì sera prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020. Il cerchio si stringe intorno a loro e i due pretendenti alla poltrona, nonché fratelli, finiranno di nuovo per scontrarsi per un altro caso, l’esproprio del terreno di Agata. Cosa succederà in questa penultima puntata della fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci? Gli ascolti continuano ad essere buoni ma adesso sembra che Mediaset dovrà rinunciare ai Fratelli Caputo arrivato alla fine. Nella puntata di oggi, 6 gennaio, tutto perde di significato con l’arrivo di Franca, la madre di Alberto, e tutto passa in secondo piano. La prima a finire nel suo mirino è proprio Agata con la quale i toni si fanno subito alti mettendo in subbuglio la vita di tutti. Gli unici che sembrano poco interessati alle loro questioni di famiglia e alle nuove liti sono Barbara e Simone che continueranno le loro sessioni di studio.

Cosa ha nascosto Agata a suo figlio? La verità ne I Fratelli Caputo oggi

Come se questo non bastasse, zio Nino ha in mente un altro progetto che riguarda Andrea che si lascia travolgere subito, ma in che cosa? Il giovane si lascia convincere a partecipare ad un talent canoro. I Fratelli Caputo si avvia verso la conclusione mettendo insieme una guerra aperta tra le signore almeno fino a quando un’altra verità non verrà a galla: Agata rivela che Calogero le aveva chiesto di tornare al Sud e che lei gli aveva detto di no lasciandolo fuori dalle loro vita con tutto quello che questo significherà per suo figlio ma anche per suo fratello. I due capiscono di essere stati vittima delle loro madri e questo non farà altro che avvicinarli, ci sarà davvero la pace alla fine? Sarà il finale della penultima puntata a regalarci una serie di scontri che porteranno le due madri a chiudere i conti con i loro figli mettendo fine anche alle loro schermaglie durante anni.



