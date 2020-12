Fratelli Caputo/ Anticipazioni seconda puntata 30 dicembre: Alberto supera Nino

Fratelli Caputo tornerà con la seconda puntata il 30 dicembre 2020, mercoledì prossimo a un passo dall’inizio del nuovo anno. La miniserie tv è composta da quattro puntate che andranno poi in onda il 4 e il 6 gennaio 2021. Alla regia c’è Alessio Inturri mentre nel cast protagonisti sono gli impeccabili Nino Frassica e Cesare Bocci. Stasera va in onda la prima puntata con grandissima curiosità da parte del pubblico che sicuramente ama gli attori di Messina e Camerino che in pochi avevano visto insieme in precedenza. Dietro alla miniserie come produttrice c’è Claudia Mori con la produzione affidata alla coppia Ciao Ragazzi! e Apulia Film Comission. Nel cast oltre ai due protagonisti troviamo anche Aurora Quattrocchi, Sara D’Amario, Anna Teresa Rossini, Carmela Vincenti e molti altri ancora.

Fratelli Caputo, anticipazioni seconda puntata: cosa accadrà?

Cosa accadrà nella seconda puntata di Fratelli Caputo? Continua lo scontro per arrivare alla guida della Roccatella che vedrà Alberto superare Nino. Il secondo uscirà dalle elezioni con una delusione prima insospettabile, il paese dove è nato gli ha improvvisamente voltato le spalle. Già prima il rapporto tra i due uomini, fratellastri, era molto complicato e porterà a vivere ulteriori scontri e momenti molto complicati. Continuerà anche lo scontro dentro al Casale. La famiglia di Alberto vuole tornare a tutti i costi a Milano, Nino e la mamma invece vorrebbero che tutto tornasse come prima. L’epilogo non sarà di certo facile da gestire.



