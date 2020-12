Fratelli Caputo/ Anticipazioni prima puntata 23 dicembre: Frassica e Bocci…

Fratelli Caputo, anticipazioni prima puntata oggi, 23 dicembre 2020

L’esperimento non riuscito con Il Silenzio dell’acqua 2, riuscirà con la nuova fiction in onda da questa sera su Canale5 Fratelli Caputo? E’ ancora presto per dirlo anche se su un pubblico così impegnato tra trash e reality sarà difficile fare breccia anche se la coppia protagonista è quella formata da Nino Frassica e Cesare Bocci. Sono loro i protagonisti della nuova commedia tutta da ridere che prenderà il via questa sera su Canale5 portando il pubblico del prime time in quel di Roccatella, un piccolo borgo siciliano in cui il tempo sembra essersi fermato o, almeno, lo sembrava fino a quando qualcosa non cambia e un terremoto si avvicina senza inesorabile: uno scontro politico per le prossime elezioni comunicali. Da una parte c’è Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di quelli che possiamo definire degli improbabili saltimbanchi, e dall’altra parte il suo acerrimo nemico, il fratellastro milanese Alberto Caputo mai visto prima.

Trama: lo scontro tra i Fratelli Caputo Nino Frassica e Cesare Bocci

Inizia da qui la commedia i Fratelli Caputo in cui i due si scontreranno fino all’ultimo sangue per la poltrona istigati da quelle che sono le loro donne, Nino ha dalla sua parte la madre Agata che non non ha mai perdonato il defunto ex marito per il tradimento subito, mentre dall’altra parte abbiamo la famiglia di milanesi pronti ad arrivare in Sicilia per sostenere il loro candidato a sindaco. Sarà allora che inizierà la guerra, con l’arrivo di Patrizia, la moglie di Alberto, e i loro figli adolescenti, Barbara e a Giacomino, che adesso dovranno dividere il casale con il loro nuovo zio ma anche con quella che possiamo definire, in parte, la loro nonna. Ciliegina sulla torta ci saranno Turi, un aiutante di Nino, e Rosalia, la domestica. La giovane Barbara inizia subito a soffrire per via del cambiamento avvenuto nella sua vita e anche per la vita nel casale mentre la madre spera in una convivenza a tempo determinato convinta che con la fine delle elezioni, anche le cose per loro possano cambiare. Sarà davvero così? Fratelli Caputo andrà in onda al mercoledì sera, salvo cambiamenti, per tutte le feste e ci terrà compagnia fino a gennaio per un totale di quattro puntate (e altrettante settimane?), il resto dipenderà dagli ascolti che la coppia riuscirà a portare a casa in questo ruolo tutto nuovo e tutto da ridere.



