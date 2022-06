Fratelli d’Italia eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi preferenze

RISULTATI COMUNALI PALERMO 2022, SEGGI PREFERENZE LISTA: FDI NON ENTUSIASMA

Roberto Lagalla in base ai risultati in tempo reale che arrivano dalle Elezioni Comunali Palermo 2022 sembra essere definitivamente destinato ad essere il nuovo sindaco del capoluogo siciliano senza passare dal ballottaggio. Il candidato del centrodestra è sostenuto Fratelli d’Italia insieme a Forza Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc e le due civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. In base alle proiezioni Opino per Rai, tuttavia, il partito di Giorgia Meloni nel capoluogo siciliano non ha ottenuto l’appoggio che si aspettava.

Quando la copertura era al 12%, infatti, le preferenze di lista per Fratelli d’Italia si attestavano infatti all’8,4%. A guidare invece era Forza Italia con il 12%. Queste le altre percentuali: al secondo posto il Partito Democratico, che sostiene il candidato del centrosinistra Franco Miceli, con il 10,8%.; al terzo posto Europa +, che appoggia il candidato del centro Fabrizio Ferrandelli, con il 9,2%; dietro Lavoriamo per Palermo con l’8,9% e M5S con il 7,6%. (aggiornamento di Chiara Ferrara)

FRATELLI D’ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PALERMO 2022

Palermo si prepara a conoscere i risultati delle elezioni Comunali 2022. In attesa di vedere numeri e liste che hanno ottenuto maggiori preferenze, grandi aspettative per quanto riguarda Roberto Lagalla, sostenuto da 9 liste di centrodestra: Prima l’Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc e le due civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. Ex assessore all’Istruzione della giunta Musumeci, fino al 31 marzo 2022, quando si è dimesso proprio per candidarsi, Lagalla si aspetta grandi risultati da queste amministrative.

Ecco la lista di Fratelli d’Italia per Lagalla sindaco: Milazzo Giuseppe detto Monforte, Scarpinato Francesco Paolo detto Sinopoli, Russo Girolamo detto Mimmo, Ferrara Fabrizio detto Garufi, Caputo Valentina, Russa Giuseppina detta La Russa, Volante Claudio detto Violante, Arena Vincenzo, Badalamenti Giuseppina detta Giusi, Caccia Rosalia Linda, Caci Lucia detta Lu, Calì Giorgio detto Cali, Cale, Canzoneri Germana, Castronovo Claudio, Cordaro Pietra Rita detta Piera, D’Alessandro Tiziana detta Alessandra, Di Fazio Giovanni detto Barbagallo, Fabra Claudio detto Fabbra, Emanuele, Franchina Gaetano detto Tranchina, Franchino, Geloso Giovanni, Giammarresi Giuseppe detto Giammaresi, Giamaresi, Guzzone Maria Grazia, Lannino Danilo, Leto Teresa detta Guaresi, Lo Cascio Vincenzo Vittorio, Lombardo Francesco, Longo Salvatore detto Toti, Marino Anna, Melia Salvatore detto Mellia, Nicotra Claudia, Nobile Alessia, Pilato Silvana, Riccardi Gerlando, Rini Antonio detto Rini, Riina, Reina, Talarico Achille detto Tallarico, Tevere Sabrina, Trapani Giuseppe detto Pippo, Luan, Trimarchi Valentina, Vitale Marcello, Vivirito Antonina Rita detta Antonella.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FRATELLI D’ITALIA ELEZIONI PALERMO 2017

Nel 2017, Fratelli d’Italia si era presentato alle elezioni comunali di Palermo sostenendo Ismaele La Vardera insieme a “Noi con Salvini”. Per il partito nessun seggio e solo un 2.59% complessivo per il candidato. A vincere era stato Leoluca Orlando del centrosinistra, con il 46.28% dei voti e ben 24 seggi. Al secondo posto Fabrizio Ferrandelli del centrodestra con il 31.19% e 10 seggi. Terzo Salvatore Forello del M5S con 5 seggi.

Le intenzioni di Lagalla sono chiare: “Tenere alta l’attenzione contro ogni tipo di ingerenza della mafia è un imperativo categorico, perché il rischio è che si insinui nelle maglie larghe di chi cerca scorciatoie, di certo non richieste. La mafia e le sue ramificazioni stiano lontane dalla mia porta, non troveranno mai alcuna accoglienza, saranno accompagnate immediatamente e senza tante gentilezze alla Procura della Repubblica”.

