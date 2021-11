Fratelli La Bionda/ Da Amanda Lear alla italo-disco e i film di Corbucci

I fratelli La Bionda e la musica dico in Italia

I fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo, non solo hanno lanciato la italo-disco music in tutto il mondo, ma hanno anche firmato sigle tv, colonne sonore e musiche degli spot di pubblicità. Per per anni hanno fatto credere di essere artisti di lingua inglese con il nome di DD Sound: “Allora era il momento in cui dovevi avere un nome esotico, comunque non italiano… E quindi anche noi all’inizio abbiamo provato con DD Sound, che ci piaceva. E tutti dicevano “Però, senti ‘sti americani, loro si che sanno fare come si deve la disco”… Anche in Francia, in Germania tutti avevano preso ad usare, specie nella musica del momento, nomi anglosassoni”, hanno raccontato a La voce di New York. Pi hanno deciso di portare alla ribalta il loro cognome: “L’essere poi i La Bionda ha fatto in modo che la musica nostra e di altri connazionali diventasse in tutto il mondo la italo-disco music, che non aveva niente da invidiare a quella disco americana o inglese del momento. Anzi, aveva una connotazione diversa dalla solita disco”, hanno spiegato.

Le collaborazioni dei fratelli La Bionda

Carmelo e Michelangelo La Bionda, nati a Ramacca rispettivamente nel 1949 e nel 1952, hanno scritto scritto musica – non disco – per tantissimi artisti: da Bruno Lauzi a Mia Martini, da Ornella Vanoni ai Ricchi e Poveri. Inoltre hanno scoperto e lanciato Amanda Lear: “Quando l’abbiamo conosciuta, qui in Italia non se la filava nessuno. Intendiamoci, era un bel personaggio, conosceva gente della moda, dell’arte e dello spettacolo, ma musicalmente era una perfetta sconosciuta, nemmeno cantava. Noi l’abbiamo “presa” e lanciata, ed è diventata subito un successo”, hanno raccontato a La voce di New York. I La Bionda hanno scritto anche tantissime colonne sonore di film di successo come “Poliziotto Superpiù”, “Cane e gatto”, “Chi trova un amico trova un tesoro”, “Roba da ricchi” e “Miami Supercops”: “Tutto è cominciato quando Sergio Corbucci… La musica è piaciuta e abbiamo continuato, con lui e con Bruno Corbucci”. I due fratelli hanno composto anche musiche per lo spot di pubblicità famose come Algida, McDonalds e Coca Cola.

