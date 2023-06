Fratoianni, l’auto prende fuoco sulla strada per Campobasso/ Illeso il leader di Sinistra Italiana

Ancora guai in automobile per un personaggio del mondo politico. Dopo lo spavento in autostrada per Giuseppe Conte, protagonista di un tamponamento in A1 insieme ad altre auto, anche Nicola Fratoianni ha dovuto fare i conti con un incidente in macchina. Il leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, in viaggio per Campobasso dove si è recato per sostenere il candidato alla Regione Molise Roberto Gravina, ha incontrato nel pomeriggio Conte e Schlein.

Prima di arrivare, però, proprio a pochi km dal capoluogo molisano, la sua auto ha preso fuoco. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente sono usciti illesi il leader di Sinistra Italiana e le persone che viaggiavano con lui. Gli automobilisti hanno fatto in tempo a uscire dall’abitacolo e hanno poi continuato il viaggio a bordo di un’altra autovettura.

Fratoianni e Conte, l’incontro a Campobasso

Nonostante lo spavento in seguito ai rispettivi incidenti, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni si sono incontrati nel corso di un aperitivo a Campobasso. Con loro anche Elly Schlein e il candidato alla guida del Molise, Roberto Gravina. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il presidente M5s e la segretaria Pd si sono mostrati insieme, a favore dei fotografi, per poi dividersi e tenere ognuno le rispettive conferenze. “Stiamo lavorando con uno spirito di squadra“, ha affermato Conte.

