Frecce Tricolori in volo su Decimomannu/ Video Esercitazione a sorpresa in Sardegna

Spettacolo meraviglioso nei cieli della Sardegna nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto 2020, con particolare riferimento a quello che sovrasta l’aeroporto militare di Decimomannu. Da qui, infatti, sono decollate le Frecce Tricolori, che nella fascia oraria compresa fra le 10 e le 11.45, hanno effettuato una serie di evoluzioni e acrobazie che hanno incantato gli spettatori più curiosi, nonostante la notizia dell’esercitazione non fosse stata divulgata con grande enfasi. “La zona delle operazioni – si legge su un portale aeronautico specializzato – si sviluppa sull’aeroporto nei limiti laterali dell’area di traffico aeroportuale, ma con un’estensione verticale dal suolo a 5000 piedi”. Ricordiamo che la Pattuglia Acrobatica Nazionale si era esibita alla fine del mese di maggio a Cagliari, in occasione dell’anniversario numero 74 della costituzione della Repubblica italiana.

FRECCE TRICOLORI A DECIMOMANNU: 10 AEREI NEI CIELI DELLA SARDEGNA

L’avvento delle Frecce Tricolori rappresenta sempre un’occasione di grande festa per le città che vengono toccate dal loro passaggio ed è stato così anche per la regione sarda, i cui abitanti hanno potuto vedere nitidamente volteggiare sopra le loro teste gli apparecchi MB.339A, provvisti di impianto fumogeno (rilasciano scie di fumo di colore verde, bianco e rosso, a richiamare volutamente le tonalità cromatiche proprie del vessillo nazionale italiano). Sono in tutto dieci gli aerei che costituiscono la formazione ufficiale delle Frecce: nove di essi volano in formazione, mentre il decimo funge da solista del gruppo. Fortemente simbolico il loro transito sulle principali località italiane avvenuto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, esattamente nel periodo post-lockdown e rivelatosi utile a fornire una sorta di incoraggiamento morale all’intero Belpaese, coinvolto in una delle sfide più probanti della sua intera storia e che perdura tuttora: la pandemia di Coronavirus.