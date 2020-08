Bollettino coronavirus Italia 26 agosto/ Dati Ministero Salute: contagi in ribasso

Ieri sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus Italia, anche se il dato legato ai casi positivi resta piuttosto elevato rispetto alle settimane precedenti. Come vi abbiamo raccontato, è stato registrato un ribasso di contagiati rispetto a lunedì: +878 su +72341 tamponi effettuati. Il conto degli infettati da inizio pandemia è di 261.174 persone. Ieri sono stati annotati altri 4 decessi, esattamente come lunedì, per un totale di 35.445 vittime. I soggetti attualmente positivi sono 19.741, +519 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre c’è stato un buon balzo in avanti per quanto riguarda i pazienti dimessi dagli ospedali: +353 per un bilancio di 206.015 unità. Per quanto riguarda i ricoverati, evidenziato un leggero aumento: +1 ricoverato in terapia intensiva (66) e +13 ricoverati negli altri reparti Covid (1.058).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia, continua il dialogo tra Governo e Regioni in vista della riapertura delle scuole. Oggi nuovo vertice tra le parti, al centro del dibattito la misurazione della temperatura ed i trasporti. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si è schierato contro l’uso della mascherina durante le lezioni ed altri presidenti hanno sposato la sua linea. Preoccupano parecchio i risultati degli screening sui docenti, basti pensare che in Umbria sono già stati annotati 20 casi positivi. Senza dimenticare che molti insegnanti hanno rifiutato di sottoporsi all’esame sierologico: «In base ai primi dati delle telefonate effettuate per la prenotazione, possiamo dire che il 30% degli aventi diritto non ha dato disponibilità», la denuncia di Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei medici di medicina generale, ai microfoni de La Stampa. La principale preoccupazione dei medici è che «da lunedì prossimo ci sia un boom di richieste, legato a ripensamenti dell’ultimo momento. Mi appello a docenti e operatori per non creare intasamenti e intoppi organizzativi».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 25 AGOSTO





