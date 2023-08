Frecce Tricolori su Trento: video, quattro caccia militari in azione/ Prove di volo in vista di “FestiVolare”

Nel pomeriggio, quattro caccia militari hanno sorvolato la Valle dell’Adige, sopra Trento. Gli aerei hanno provocato molto rumore, tanto da incuriosire gli abitanti: i velivoli, infatti, sono passati diverse volte sopra la città. Come spiega l’Ansa, che ha contattato fonti dell’Aeronautica Militare, si tratta di quattro caccia delle Frecce Tricolori che stavano tornando alla base presso l’aeroporto militare di Rivolto, in Friuli.

Gli aerei avevano svolto le prove per il passaggio che effettueranno domenica in occasione del Gp di Monza di Formula 1: in seguito hanno colto l’occasione per provare un volo propedeutico all’esibizione su Trento in programma il weekend del 23 e 24 settembre, in occasione del “FestiVolare”.

Frecce Tricolori a Monza

Dopo le prove odierne, che hanno coinvolto anche Trento, domenica 3 settembre le Frecce Tricolori voleranno su Monza, all’autodromo nazionale, prima della tappa di Formula 1. In occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, infatti, 9 velivoli MB-339PAN sorvoleranno la griglia di partenza della gara automobilistica, come spiegato dalla stessa Aeronautica Militare. I velivoli partiranno dopo le ultime note dell’Inno di Mameli, come accade ormai ogni anno dal 2015.

“Questo particolare sorvolo ha una valenza ancora più significativa perché avviene nell’anno del Centenario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, avvenuta nel 1923. Cento anni di storia: gli stessi del ‘Tempio della Velocità’ che li ha celebrati proprio lo scorso anno. Storia, velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i reparti di volo dell’Aeronautica Militare, l’autodromo nazionale di Monza e le scuderie della Formula 1. Sin dalla costituzione della Forza Armata nel 1923, infatti, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio del Paese nell’impronta dell’innovazione e della modernità” ha spiegato la stessa Aeronautica.

