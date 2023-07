Frecce Tricolori all’AriaFest dello Stretto 2023/ Info diretta oggi 30 luglio, dove vederle: sorvolo alle 18

Occhi all’insù a Reggio Calabria per lo spettacolo delle Frecce tricolori. L’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare è prevista nel pomeriggio di oggi, domenica 30 luglio 2023, alle ore 18, davanti al lungomare Falcomatà. La manifestazione, promossa dalla Città metropolitana, è inserita nel programma “AriaFest dello Stretto“. Nelle scorse ore una delegazione delle Frecce tricolori, capeggiata dal comandante, tenente colonnello Stefano Via, è stata ricevuta dal sindaco facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace, nel salone di rappresentanza di palazzo Alvaro, con il sindaco facente funzioni del Comune, Paolo Brunetti. «Fare parte della Pattuglia Acrobatica é per noi piloti una grande responsabilità. È il simbolo di un’Italia che si impegna e riesce facendo squadra. Volare poi sullo Stretto di Messina rappresenta qualcosa di particolare. Si tratta di una cornice orografica, infatti, unica al mondo», ha dichiarato il comandante Vit.

Riguardo la performance attesissima delle Frecce tricolori, Vit ha spiegato che «dal punto di vista tecnico non è semplice, per la variabilità dei venti e le caratteristiche del territorio». Quindi, l’appello a tutti i cittadini di Reggio Calabria, e più in generale a tutti i calabresi: «Lo spettacolo, oltre ad essere particolarmente scenografico, rappresenta i valori dell’essere “squadra”, ma anche quello dell’amore della patria. È un momento in cui esprimiamo tutti insieme la nostra italianità». Ufficialmente non ci sono informazioni circa una diretta tv o video streaming dello spettacolo delle Frecce Tricolori, ma i cittadini possono essere protagonisti perché possono scattare delle foto e a postarle sui social per regalare lo show anche a chi non è presente.

FRECCE TRICOLORI, IL PROGRAMMA DELL’ARIA FEST DELLO STRETTO

Dopo il primo assaggio di ieri con le prove generali, Reggio Calabria è pronta ad ospitare le Frecce Tricolori e a godersi le emozioni che solo la gloriosa pattuglia acrobatica nazionale sa regalare. Il programma prevede che sia il rombo dell’Aermacchi MB-339 a rompere l’attesa, poi via alle manovre da brividi per lo show acrobatico più amato d’Italia. In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, le Frecce tricolori hanno omaggiato la storia dell’Arma azzurra con delle livree celebrative ispirate alle quattro squadriglie di volo che nel corso della prima guerra mondiale si distinsero al punto tale da essere scelte per comporre quello che oggi è lo stemma ufficiale della forza armata: 27^squadriglia aeroplani, 91^ squadriglia da caccia, 10^ squadriglia da bombardamento caproni e dell’87^ squadriglia aeroplani.

Il programma di oggi prevede l’apertura della manifestazione alle 15:20, dopo due minuti ci sarà il lancio di paracadutisti, cinque minuti dopo è previsto il passaggio dei velivoli Aeroclub dello Stretto. Alle 15:35 tocca all’HH 139 15 Stormo SAR 82° Gr. Trapani, dopo venti minuti EH 139 Polizia di Stato V Reparto volo Reggio Calabria, a seguire P 68 Observer della Polizia di Stato, P 149 velivolo storico Gruppo HAG, EH 139 Guardia di Finanza del Roan di Vibo Valenzia, poi alle 17:27 il Passaggio P 72 della Guardia di finanza, quindi esibizione velivolo storico Texan T 6 Gruppo Hag, presentazione EH 169 del Gruppo Lamezia Terme, passaggio P 72 del 41° Stormo di Sigonella e dei velivoli EFA 2000 del 37° Stormo di Trapani Birgi. Dalle 17:15 esibizioni EH 139 del 2° Gruppo della Guardia costiera di Catania Fontanarossa e Acrobatica Extra 300, ecco poi alle 18:00 l’attesissima performance della pattuglia acrobatica nazionale con le Frecce tricolori.

VIDEO FRECCE TRICOLORI NEI CIELI DELLA SICILIA













