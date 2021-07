Fred De Palma e Ana Mena di nuovo insieme/ Video: reunion a Battiti Live 2021

La terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 ha regalato al pubblico un’inattesa quanto gradita sorpresa. Fred De Palma e Anna Mena hanno cantato insieme sul palco sulle note di “Una volta ancora”, uno dei tormentoni dell’estate 2019. La canzone ha avuto un grandissimo successo non solo in Italia ma anche in Spagna e Sud America, dove è stata tradotta con il titolo “Se illuminaba”. Lo scorso anno il rapper e la cantante spagnola non si erano esibiti insieme durante l’evento estivo, suscitando molte domande nei loro fan: “Qualcuno mi spiega perché Ana Mena non ha cantato con Fred nonostante sia presente?”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Ma Ana Mena era su 10 minuti fa con Rocco Hunt, non poteva salire e cantare Una volta ancora?”, ha domandato qualcun altro. Sui social erano apparse le ipotesi più disparate da un attrito tra ex (pare ci sia stato un flirt tra i due , mai confermato) a impedimenti contrattuali. La casa discografica aveva spiegato che Ana Mena aveva deciso di non esibirsi con Fred De Palma perché concentrata sul progetto musicale con Rocco Hunt.

Battiti Live 2021 pagelle 3a puntata/ Bob Sinclar top! Fred de Palma-Ana Mena il ritorno della coppia d'oro

Fred De Palma e Ana Mena di nuovo insieme sul palco

Nell’ultimo anno, infatti, Ana Mena ha preferito duettare con Rocco Hunt, l’estate scorsa con “A un passo dalla luna” e adesso con “Un bacio all’improvviso”. Ieri sera, invece, Ana Mena e Fred De Palma hanno incantato il pubblico del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 tornando a cantare insieme “Una volta ancora”: un’esibizione carica di sensualità e intesa, lasciando intendere che l’allontanamento dello scorso anno è ormai acqua passata. “Il duo Ana Mena-Fred De Palma non lo può battere nessuno”, ha scritto un fan su Twitter dopo il loro duetto. “Potete dire tutto quello che volete ma Fred De Palma e Ana Mena sono la coppia dei tormentoni per eccellenza”, ha aggiunto un altro utente. Prima di “Una volta ancora”, il rapper e la cantante spagnola hanno sfornato la hit “D’estate non vale”. Clicca qui per vedere la loro esibizione al minuto 46

LEGGI ANCHE:

J-One, rapper casertano di “Nuvole”/ "Clementino fonte di ispirazione per me"IL TRE "TE LO PROMETTO" A BATTITI LIVE/ Il "fuoco" dell'astro nascente del rap

© RIPRODUZIONE RISERVATA