Fred De Palma e Ana Mena/ Fidanzati? Siamo super amici… (Battiti Live)

Fred De Palma e Ana Mena saliranno sul palcoscenico di Battiti Live. Dopo il successo della scorsa estate sulle note di “D’estate non vale”, il rapper ha deciso di riproporre una nuova canzone con la popstar latina, pubblicando “Una volta ancora”. Intervistati da OptiMagazine, hanno svelato come mai è nata la seconda collaborazione dopo il primo duetto. “Io e Ana siamo super amici e c’è un’affinità artistica che ci lega fin dal primo momento. – ha spiegato il cantante – D’estate non vale ha fatto una scalata incredibile, è stata un hit importante in Italia e ci siamo detti “Perché non rifarla questa estate”. Anche Ana ha confermato la grande amicizia e stima tra i due: “abbiamo pensato di riproporre la stessa formula. Abbiamo deciso di collaborare di nuovo per un singolo estivo, e speriamo possa piacere ai nostri fan. A me piace molto cantare in Italia e venire in Italia, amo l’Italia, amo come mi tratta la gente, quindi per questo abbiamo deciso di tornare a collaborare”.

Fred De Palma e Ana Mena, la seconda fortunata collaborazione

Anna Mena, nel corso dell’intervista racconta che dopo avere sentito “Una volta ancora”, ha deciso di collaborare nuovamente con Fred De Palma: “Spero che alla gente piaccia come è piaciuta D’estate non vale”. E se Ana si è messa in gioco con l’italiano, Fred potrebbe tentare la carta sudamericana? “Sì mi piacerebbe farlo ed è possibile che lo faccia, prima volevo consolidare il mio viaggio musicale in Italia, poi si vedrà”. Dopo il singolo, procederanno anche i rispettivi progetti individuali. “Ho lavorato a tanti brani che probabilmente diventeranno un album ma al momento non c’è ancora una data di uscita, ci sto ancora lavorando”, racconta Fred. Ana Mena invece, ha pubblicato un album l’anno scorso e sta lavorando a nuovi brani: “per ora stiamo pubblicando dei singoli ma ho intenzione di cantare brani in italiano perché amo la lingua italiana. Speriamo che questo progetto possa concretizzarsi presto”.

