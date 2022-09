Fredella: “Gina Lollobrigida è stata operata”/ “Rottura del femore? Ecco come sta e com’è caduta”

Gina Lollobrigida operata: come sta? Gli aggiornamenti di Francesco Fredella a Pomeriggio 5

Come sta Gina Lollobrigida? Aggiornamenti sulle condizioni di salute della celebre attrice, 95 anni, dopo la caduta che le ha causato la rottura del femore, arrivano in diretta a Pomeriggio 5. Prima Giorgia Scaccia, inviata di Barbara D’Urso, poi il giornalista Francesco Fredella raccontano cosa sta accadendo alla Lollo al momento ricoverata in ospedale.

“L’intervento è fissato per questo pomeriggio alle 17. – esordisce l’inviata di Pomeriggio 5, spiegando che – Secondo fonti fidate, fino a stamattina era ricoverata in questa struttura che è il suo ospedale di fiducia ma da indiscrezioni ho saputo che è stata trasferita per l’intervento in un’altra struttura, sempre nella capitale.” Aggiornamento che viene confermato quasi del tutto da Fredella.

Gina Lollobrigida sta bene: Fredella svela le dinamiche dell’incidente in casa

Lo speaker di Rtl 102.5 conferma che in questi minuti Gina Lollobrigida è in sala operatoria, come a lui detto dall’avvocato dell’attrice: “È in corso un intervento con un’anestesia locale, è vigile e, nonostante la sua età, ha un quadro clinico buono.” Poi spiega come è avvenuto l’incidente: “Qualche giorno fa stava guardando la TV, il film ‘Pane amore e fantasia’, e subito dopo è caduta in casa. È stata trasportata in ospedale”.

Tempo pochi minuti che arriva proprio in diretta a Pomeriggio 5 la conferma che l’operazione è finita e che Gina Lollobrigida è vigile e sta bene. Proprio tramite Fredella, attraverso un messaggio ricevuto da Andrea Piazzolla, arriva la conferma; il giornalista fa inoltre da tramite per un messaggio inviato proprio dalla Lollo: “Gina vuole ringraziare l’equipe di medici che l’hanno operata. Dice che hanno fatto un ottimo lavoro e che sta bene.” legge in diretta Fredella.

