Fredella: “Memo Remigi? Non è stata una scivolata ma un vero errore!”/ “Morlacchi ha fatto bene a parlarne”

Pomeriggio 5, Francesco Fredella sul caso Memo Remigi: "Nessuna scivolata, il suo è stato un vero errore!"

Il caso di Memo Remigi continua ad animare i salotti televisivi. La sua ‘palpatina’ a Jessica Morlacchi accende infatti nuove discussioni nello studio di Pomeriggio 5 dove gli ospiti di Barbara D’Urso si dividono tra coloro che condannano fermamente il gesto e altri che, pur condannandolo, trovano esagerato il caso mediatico venutosi a creare. Tra i primi citati c’è Francesco Fredella che, in collegamento, sottolinea la gravità del gesto di Memo Remigi.

Roberto Alessi: "Memo Remigi? Ha fatto una sciocchezza ma le scuse vanno accettate"

“La scivolata è stata eccessiva, è totalmente sbagliata! – tuona in diretta il giornalista e speaker di Rtl 102.5, continuando – Nel momento in cui Jessica dice di non volere alcun contatto fisico, non è più una scivolata o un gesto goliardico, è un errore vero e proprio!” Fredella anzi sottolinea l’importanza di portare alla luce comportamenti di questo tipo come fatto dalla Morlacchi: “Di queste cose bisogna parlarne!” conclude.

Jessica Morlacchi, dito medio a hater/ Accusata, dopo il caso molestia di Memo Remigi

Memo Remigi, le scuse ai microfoni di Striscia la notizia

L’affaire Memo Remigi d’altronde continua a spaccare l’opinione pubblica. Di recente il cantante è stato raggiunto anche dai microfoni di Striscia La Notizia ai quali ha ribadito le sue scuse per il comportamento avuto con la Morlacchi: “Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male”, ha spiegato. Poi, in merito al suo possibile futuro televisivo, ha aggiunto: “Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro”.

Memo Remigi, Rai lo licenzia per mano molesta su Jessica Morlacchi/ "Sono distrutto"

