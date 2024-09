Sono stati mesi molti difficili per Memo Remigi e Jessica Morlacchi, al centro di una polemica che si è sgonfiata solo recentemente, con le scuse del celebre paroliere che ha fatto ritorno in Rai dopo quindici mesi di assenza. Proprio dalla Rai era stato escluso per vie delle accuse di molestie che la cantante Jessica Morlacchi aveva sollevato dopo la registrazione di una puntata di Oggi è un altro giorno, dove l’ottantacinquenne l’avrebbe palpeggiata. Fu un gesto involontario secondo Memo Remigi, che si difese fin da subito con grande convinzione, anche di fronte alle immagini diffuse su tutti i social.

Jessica Morlacchi, chi è? Concorrente Grande Fratello 2024/ Dal successo coi Gazosa alla carriera da solista

Immagini che naturalmente spinsero la Rai ad allontanare Memo, oltre a complicare irrimediabilmente i rapporti con la Morlacchi. “Non va spiegato nulla, c’è sempre stata un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario”, aveva detto Remigi, etichettando l’episodio come una semplice burla.

Jessica Morlacchi, chi è la concorrente ufficiale del Grande Fratello 2024/ "Sto piangendo di gioia"

Jessica Morlacchi, le accuse di molestie a Memo Remigi e la scelta di non denunciare

“Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso”, aveva poi aggiunto il cantautore, trovando però di fronte il muro di Jessica che non aveva affatto gradito e capito l’intraprendenza di Memo. Così Serena Bortone aveva deciso di allontanare lo showman dal programma, ancora prima che gli venisse risolto il contratto.

Una messa ai margini che ha portato poi Remigi lontano dalla tv pubblica per un anno e tre mesi. La palpata a Jessica è così costata molto cara al cantautore, il quale però a distanza di tempo sembra aver compreso di essersi preso una libertà inopportuna e offensiva. “Sono convinto che può capitare di sbagliare nella vita e io in tutta la ma carriera ne ho fatti diversi”, ha detto in una recente intervista Memo, ripercorrendo quei momenti di disagio e imbarazzo causati alla Morlacchi.

Paolo Brosio ‘cerca moglie’ a La Volta Buona/ Tra le pretendenti ‘vince’ Jessica Morlacchi!