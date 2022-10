Fredella: “Pamela Prati e Caltagirone? Lei non c’entra col coinvolgimento di minori”/ “Ci sono le prove…”

Francesco Fredella sul caso Caltagirone a Pomeriggio 5: “Pamela Prati con i minori coinvolti non c’entra nulla!”

Il Pratiful, ovvero il caso della storia d’amore tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone, torna ad accendere animi e discussioni nello studio di Pomeriggio 5. Le immagini delle ultime rivelazioni della Prati al Grande Fratello Vip sollevano due schieramenti: chi non le crede ancora e chi, invece, ritiene che la showgirl sia stata realmente truffata. Tra questi secondi c’è il giornalista Francesco Fredella, secondo cui Pamela Prati è una vittima e, sicuramente, non ha nulla a che fare con il coinvolgimento dei due minori – Sebastian e Rebecca – nella vicenda.

È questo infatti l’aspetto più criticato dell’intera vicenda ma lo speaker di Rtl 102.5 nega fermamente il coinvolgimento di Pamela: “La Prati con i minori non c’entra nulla! – tuona in diretta, per poi aggiungere – Io penso che ci siamo troppe donne in Italia vittime di truffe amorose, lei forse si è trovata in una situazione più grande di quella che avrebbe immaginato. Lei non c’entra nulla con i minori e questo lo posso assicurare, ci sono le prove!”

Francesco Fredella difende Pamela Prati, Annalia Venezia non le crede…

Francesco Fredella continua a Pomeriggio 5 la sua analisi sul caso Caltagirone: “Non so se si è trattato di una truffa amorosa, questo non lo posso dire e non siamo certo in un tribunale… – e conclude – Lei non aveva bisogno di soldi e di inventare una storia per arrivare in TV.” Non è però della stessa opinione la giornalista Annalia Venezia, che fa parte invece del gruppo di coloro che non credono alla Prati: “A me fa molta tenerezza anche se ciò che è successo io l’ho trovato abbastanza grave, è stata una pagina della televisione e umana che non possiamo dimenticare. Non esiste la fragilità di fronte a certi argomenti… Aveva bisogno di visibilità!”

