Frederic Massara lascia la Roma: ufficiale/ Ds dice addio, arriverà Petrachi

Frederic Massara dà l’addio alla Roma: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto. Il francese, rientrato nella Capitale dopo l’esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, sarà sostituito da Davide Petrachi: manca solo l’ufficialità per l’arrivo dell’ex uomo mercato del Torino, che è già al lavoro per portare in giallorosso Paulo Fonseca. Ecco le parole di Massara affidate ai microfoni di asroma.com: «Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano». Questo, invece, il saluto del presidente James Pallotta: «Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro».

FREDERIC MASSARA LASCIA LA ROMA: LE IPOTESI PER IL FUTURO

Approdato per la prima volta alla Roma nel 2011, Frederic Massara è divenuto fin da subito un pupillo di Walter Sabatini, che nel 2017 lo ha voluto con sé nell’avventura italo-cinese tra Inter e Jiangsu Suning. Ma difficilmente il direttore sportivo resterà fermo ai box per diverso tempo: come riporta Tuttomercatoweb, sulle sue tracce ci sono Bologna e Fiorentina. I rossoblu vorrebbero affidare a Massara l’intera rete di osservatori, mentre i Viola potrebbero puntare su di lui per rimpolpare il management dopo l’avvento di Rocco Commisso: la nuova proprietà americana sta monitorando diversi profili e proprio Frederic Massara è in lizza. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sul futuro del dirigente transalpino, pronto a ripartire dopo l’addio alla Lupa…

