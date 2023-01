Free Beach Resort nel portfolio Th Resorts/ Partnership con ITI MARINA Hotels&Resorts

Lo storico “Free Beach Resort” in Sardegna entra nel portfolio di Th Resorts. Prosegue così il processo di espansione della prima catena italiana per numero di camere. Infatti, con il Th Costa Rei – Free Beach Resort arriva a quota 16 strutture mare, 11 montagna e 4 urban, sempre in Italia. «Quella che festeggiamo oggi è una tappa importante», rivendica con soddisfazione il presidente del Gruppo TH, Graziano Debellini. Quello inserito nel portfolio è un complesso alberghiero da tempo nel mirino del gruppo. Tale operazione, dunque, «riesce ulteriormente a consolidare il nostro posizionamento e la nostra presenza sull’Isola». Si tratta di un risultato, di cui non chiaramente Debellini è felice, frutto del lavoro «con la stimata famiglia Loi, con cui condividiamo i valori e la passione per l’ospitalità».

Dopo il Th Chia – Parco Torre Chia, la catena investe di nuovo in Sardegna, acquisendo una maggiore presenza nell’isola, dove infatti gestisce altri due complessi importanti, oltre alla struttura del sud: si tratta di TH San Teodoro – Liscia Eldi e TCI La Maddalena, nel nord della Sardegna. «Questi anni sono stati una grande sfida che ci sentiamo di aver vinto con grande sacrificio, flessibilità, fiducia e un forte spirito di squadra, che caratterizza da sempre la famiglia TH», afferma Giuliano Gaiba, amministratore delegato del Gruppo TH. «L’entrata nel nostro portfolio sardo di questo importante e storico villaggio vacanze, molto apprezzato a livello internazionale, rientra nel nostro progetto di crescita ed espansione che vede tra i tanti obiettivi l’acquisizione di un altro resort entro i prossimi mesi», prosegue Gaiba.

PIERO LOI “FELICE DI COLLABORARE CON TH RESORTS”

Il Th Costa Rei – Free Beach Resort si trova a Costa Rei, una delle zone più suggestive della costa sudorientale della Sardegna. È composto da 400 camere, inoltre disposte in un anfiteatro naturale. Dunque, è immerso nella macchia mediterranea di giardini rigogliosi. Le camere sono posizionate di fronte alla spiaggia dorata di Costa Rei, che è lambita da sempre da un mare cristallino di rara bellezza. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la famiglia Loi, fondatrice del Gruppo Alberghiero ITI MARINA Hotels & Resorts.

«Poter annoverare, dopo quarantacinque anni di attività sul territorio, lo storico e rinomato Free Beach Resort tra le 35 proprietà di ITI MARINA Hotels & Resorts è per me e la mia famiglia, motivo di forte orgoglio e sentita soddisfazione professionale, oltreché personale», dichiara Piero Loi, direttore generale di ITI MARINA Hotels & Resorts. Loi, che ha poi rivolto un ringraziamento al precedente proprietario della struttura e alla sua famiglia, On. Giovanni Nonne, ex Presidente Gestitur S.r.l., si è detto felice «di poter collaborare con un partner d’eccellenza come TH Resorts, in una location, quella di Costa Rei, dove la bellezza e l’entità culturale del territorio è tra le più sbalorditive e forti dell’Isola».











