TTG Travel Experience/ Th Resorts ha vinto il primo premio agli hospitality social awards

Si è chiusa oggi a Rimini la 59/ma edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, dal titolo “Unbound”, senza confini, tema conduttore dell’esposizione che ha raccontato “una nuova attitudine per il viaggio e nell’accoglienza, liberata dai tempi o dai luoghi della vacanza tradizionale e più attenta alle nuove esigenze del turista”, ha spiegato Ieg. La fiera, tra le più importanti manifestazioni sul turismo in Italia, ha accolto anche quest’anno più di 2.200 espositori, 1.000 buyer esteri, il 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, con oltre 200 eventi e più di 250 speaker che hanno raccontato l’evoluzione del comparto dalle tecnologie digitali come metaverso e Nft, alla sostenibilità e inclusività, sino ai temi di frontiera come la space economy e i viaggi spaziali.

Alla manifestazione con un grande stand nel padiglione Global Village ha partecipato anche TH Group. “Per noi è sempre un grande investimento essere presenti al TTG – dichiara Stefano Maria Simei, Direttore commerciale e marketing del gruppo. È un’occasione di networking e confronto con trade e buyer stranieri, di verifica dei nuovi trend di mercato e di aggiornamento professionale, indispensabile per rimanere competitivi in un settore in grande trasformazione”.

In questa edizione l’azienda ha presentato le novità della catena alberghiera TH Resorts, che ha iniziato la tre giorni aggiudicandosi il primo premio agli hospitality social awards nella categoria strutture ricettive aggregate come miglior attività social media marketing. “Siamo orgogliosi di questo premio che abbiamo vinto con un voto unanime della giuria che ha premiato gli sforzi nel far emergere sui social sia la filosofia del gruppo che le caratteristiche delle singole strutture, ma soprattutto delle destinazioni. Un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione di tutto il team, con un grazie anche a Wmrh che ci segue nelle attività di brand reputation Digital”.

Durante la manifestazione uno spazio importante è stato riservato a Baobab, TO del gruppo, specializzato nelle vacanze point to point e curato da Alessandro Gandola, direttore della BU che sta crescendo a ritmi importanti.

“Sharm e Marsa Alam restano nettamente le destinazioni più richieste, seguite nell’ordine da Maldive, Kenya e Zanzibar – ha raccontato Alessandro Gandola. Apriremo a breve le vendite Caraibi e capiremo come si collocano nel ranking anche Cuba, Messico e Repubblica Dominicana. Stiamo investendo tanto anche sulle Maldive che possono avere ottime potenzialità anche grazie all’esclusiva che abbiamo su Guraidhoo, un piccolo boutique hotel a gestione italiana che sarà il fiore all’occhiello della nostra programmazione insieme al best seller Plumeria”.

In questa edizione è partito anche il rilancio di Markando, il TO tailor made di Th Group che si affianca a Baobab e Th Resort per accontentare la clientela che ama le vacanze in Italia e in tutte le destinazioni del mondo.

Alla guida di questa Business Unit è stata chiamata Silvia Brunetti, manager con un’esperienza trentennale di successo nel comparto tailor made dei viaggi costruiti su misura.

Il nuovo TO Markando è stato presentato ai visitatori riminesi valorizzato grazie al restyling del marchio e soprattutto ad una proposta interamente rinnovata basata su due pilastri fondamentali: l’esperienza ed il mondo digitale. Il nuovo TO sarà infatti dotato di una piattaforma digitale innovativa, che verrà lanciata nei prossimi mesi.

Un gruppo che non si ferma e raggiunge risultati molto confortanti, considerate le contingenze esogene: pandemia, guerra, aumenti dei costi, inflazione.

È l’Amministratore Delegato del gruppo Giuliano Gaiba ad aver espresso durante la manifestazione tutta la sua soddisfazione.

“TH Group chiuderà l’anno con un fatturato di 133 milioni circa, in incremento del 109% sul 2021 e soprattutto in incremento del 46% sul 2019 che in valore significa +42 milioni circa. Siamo molto contenti ma non possiamo rimanere fermi: ottimismo, capacità di trasformazione, intesa sia come innovazione che come capacità di lettura del contesto e anticipazione dei bisogni dei clienti diventeranno risorse preziose per competere nell’arena del turismo nel prossimo quinquennio, in cui vogliamo consolidare e far crescere ancora il nostro gruppo”.











