Frida Bollani, figlia Stefano Bollani/ “Bisogna essere bravi, non famosi”

Frida Bollani ha pubblicato il suo primo disco “Primo tour”

Frida Bollani è la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. A soli 17 anni ha pubblicato il suo primo album “Primo Tour”, un progetto musicale importante curato nei minimi dettagli. Proprio la giovanissima cantante, ipovedenti dalla nascita, ha chiesto che la copertina del suo primo disco fosse in braille, un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti. Dalle pagine de Il Corriere della Sera ha raccontato il perchè: “è un piccolo regalo ai non vedenti come me o ai vedenti che hanno in mente di studiare il braille… Insomma, volevo rendere il disco più accessibile anche a chi non ci vede, proprio perché fosse un ricordo”. Amante di Britney Spears e Ariana Grande, Frida ha deciso nel suo primo album di fare una cover di “Toxic”, celebre successo di Mrs Spears. ”

Frida Bollani "Ipovedente? Mi concentro sui suoni"/ "Bisogna esser bravi, non famosi"

“L’idea di reinterpretarla è stata di Frankie hi-nrg. Mi aveva detto: ‘fanne una versione ballad, piano e voce’. In effetti sembra esprimere meglio il significato del testo” – ha detto Frida.

Frida Bollani: “Canto e suono il pianoforte da quando ho due anni”

Nonostante la giovanissima età, Frida Bollani ha le idee ben chiare sui suoi gusti musicali. “Ogni cosa ha i suoi aspetti belli, è soggettivo, a prescindere dal genere o da tutti i paletti che ci inventiamo per cercare di categorizzare la musica. Per me funziona un solo concetto: una canzone mi piace o no. Il genere proprio non conta” – ha detto la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni che ha confessato – “io mi concentro molto sui suoni”.

Stefano Bollani e Petra Magoni, genitori Frida Bollani/ L'amore per le note e il jazz

Nata a cresciuta a stretto contatto con la musica e le note, la figlia d’arte ha precisato: “non mi ritengo famosa e neanche è una parola che mi piace. Mia mamma dice sempre una frase: bisogna essere bravi, non famosi”. Infine parlando della sua più grande passione, la musica, ha detto: “canto e suono il pianoforte da quando ho due anni”.

LEGGI ANCHE:

Frida Bollani, dalla malattia alla musica/ Il deficit visivo non la ferma al pianoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA