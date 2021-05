Friends Reunion, data d’uscita e teaser/ L’annuncio di Jennifer Aniston con un video

L’attesissimo annuncio è arrivato: la reunion di Friends non solo è realtà ma ha anche una data d’uscita! È da mesi che i fan della celeberrima sitcom attendono novità in merito al ritorno in Tv dei protagonisti e oggi, 13 maggio, l’annuncio è arrivato e svela che Friends The Reunion sarà disponibile su HboMax dal 27 maggio. I canali social del servizio di streaming hanno diffuso un teaser, riproposto anche dall’attrice protagonista Jennifer Aniston, in cui è possibile vedere tutti i protagonisti della sitcom nei giorni nostri che, di spalle, si allontanano, camminando uno al fianco dell’altro. Ricordiamo che proprio HBOMax ad aprile ha confermato la fine delle riprese di Friends The Reunion. Il progetto è stato poi posticipato anche per via dei problemi nati dalla pandemia. L’attesa, tuttavia, è finalmente conclusa. Alla reunion hanno preso parte tutti e sei i membri del cast originale di Friends. Parliamo di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6 / Ultima puntata 20 maggio: Francesco tradito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

LEGGI ANCHE:

Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia/ "Grazie Belgrado!” e scoppia la polemicaNEIL ARMSTRONG, STORIA VERA FIRST MAN/ L'insegnamento dopo lo sbarco sulla Luna

© RIPRODUZIONE RISERVATA