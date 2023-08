Fringe benefit da 3000 euro/ Raddoppiati in caso di coniugi lavoratori, che succede in questo caso?

Fringe benefit, una delle misure di sostegno al reddito adottate dal governo Meloni soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’inflazione crescente (che però è diminuita nel corso di quest’anno in relazione al 2022), è passata dalla soglia massima da 250 euro a 3000 euro grazie all’articolo 40 del decreto lavoro.

Il contributo però è sostenuto dalle imprese e non dallo stato, che rinuncia, da parte sua, a rendere tassabili questi incrementi di reddito. Ma cosa accade quando un nucleo famigliare ha ben due coniugi che riescono a beneficiare dei contributi di sostegno aziendale?

Fringe benefit da 3000 euro: raddoppiati in caso di coniugi lavoratori, che succede?

Non sono in molti ad aver potuto beneficiare dei fringe benefit, e ancora meno coloro che li hanno potuti ottenere fino a 3 mila euro. Ma in un recente interpello all’Agenzia delle Entrate è emerso che esistono coppie di coniugi che hanno potuto ottenere entrambi i fringe benefit da 3 mila euro, per un totale complessivo di 6 mila euro esentasse. Ebbene, la domanda è esattamente questa: fino a che soglia si può considerare l’incentivo davvero esentasse?

L’Agenzia delle Entrate conferma che entrambi i genitori possono beneficiare dell’intero bonus, purché i figli soddisfino i requisiti stabiliti.

La normativa, valida solo per l’anno d’imposta 2023, ha alzato temporaneamente la soglia di esenzione per i fringe benefit, inizialmente fissata a 258,23 euro, a 3.000 euro. Ma cosa accade se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti?

Fringe benefit da 3000 euro: quando un figlio è considerato “fiscalmente a carico”?

E’ bene precisare che l’aiuto è rivolto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico che presentino determinati requisiti, ma il contributo non è stato concepito in relazione di un tetto massimo relativo al nucleo famigliare, bensì come diritto complessivo del singolo lavoratore che appartiene a quel determinato nucleo famigliare. L’aumento inoltre è stato fatto solo per quanto concerne la finestra temporanea del 2023.

Un figlio è considerato a carico del genitore se il suo reddito è considerato pari o inferiore a 2840,51 euro ed ha meno di 24 anni. Anche i figli lavoratori che rispettino le soglie di reddito specificate sono considerati fiscalmente a carico.

La circolare numero 23/E del 2023 emessa dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarezza sulla questione. Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti e abbiano figli che soddisfano i criteri per essere considerati fiscalmente a carico, ciascun genitore avrà diritto all’intero bonus di 3.000 euro. Questo chiarimento dissolve qualsiasi dubbio sulla possibilità di godere appieno dei benefici offerti dal bonus da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

