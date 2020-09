Fuga di batteri da laboratorio cinese di Lanzhou/ Brucellosi per più di 3000 persone

Più di 3000 persone si sono ammalate negli scorsi giorni in Cina di Brucellosi. Tutta colpa di un batterio che è inspiegabilmente fuoriuscito da un impianto biofarmaceutico che nel 2019 aveva prodotto dei vaccini per animali. La notizia, riportata dai colleghi di Fanpage, è stata lanciata dai media locali e poi ripresa dalla Cnn, e racconta di 3.245 persone indisposte nella Cina nord-occidentale. Già partiti i test di massa per scoprire altri eventuali ammalati, e in totale sono stati testati 21.847 cittadini sui 2.9 milioni di abitanti della città di Lanzhou, quella più vicina al laboratorio di cui sopra. Fortunatamente non è stato registrato alcun caso di morte, ma la Brucellosi, che di solito viene trasmessa dal bestiame, o comunque da animali in generale, può causare febbre acuta, dolori articolari, mal di testa, e nel tempo può portare ad un dolore cronico con debolezza e sudorazione. Ancora una volta la Cina finisce quindi nell’occhio del ciclone, dopo le pesanti accuse di numerose nazioni nell’occidente nei confronti di Wuhan e della presunta fuoruscita del coronavirus da un laboratorio, cosa mai accertata ma solo supposta.

FUGA DI BATTERI DA LABORATORIO CINESE: 3000 CON LA BRUCELLOSI, DETTA ANCHE FEBBRE DI MALTA

Tornando all’incidente nel laboratorio Zhongmu di Lanzhou, questo sarebbe dovuto ad un gas contaminato dal batterio della Brucellosi, che si è diffuso nell’aria, arrivando fino al vicino Istituto di ricerca veterinaria, dove lo scorso dicembre erano già state infettate 200 persone. Il laboratorio si è scusato per il danno creato, ma ciò non è bastato e le autorità hanno deciso di ritirargli la licenza per la produzione di vaccini. Per quanto riguarda i pazienti, invece, verranno ricompensati con un risarcimento monetario a partire dal mese di ottobre. La Brucellosi è nota anche come febbre di Malta o febbre mediterranea, ed è causata da batteri appartenenti al genere Brucella. Di solito colpisce mucche, capre, cervi e perfino cani. La mortalità di solito è molto bassa, e seppur poco trasmissibile da uomo a uomo, a volte la Brucellosi può essere presa da un neonato via latte materno.



