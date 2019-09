FULVIO ABBATE BESTEMMIA PER 1,50€/ Video, “porco D*o prossima volta i centesimi…”

Un Fulvio Abbate letteralmente imbufalito si presenta ai suoi fan in un video su Instagram per “denunciare” l’onta subita per un gruzzoletto di pochi centesimi. Per essere precisi: tante monetine che in tutto andavano a raggranellare 1,50€. Una cifra appunto non astronomica, per usare un eufemismo, ma che ha portato il noto scrittore ed intellettuale a pronunciare una bestemmia. Un atteggiamento evidentemente sproporzionato da parte dell’opinionista di Forum, incapace di tenere a freno la rabbia per il trattamento ricevuto quando ha pensato di cambiare le sue monetine (altrimenti difficilmente utilizzabili) e ottenere appunto il suo euro e 50. Cos’è successo di preciso? Che il/la commesso/a di turno ha scelto di non fidarsi della parola di Fulvio Abbate e dinanzi alla richiesta dello scrittore si è messo/a a ricontare le monetine ad una ad una. Fino ad arrivare ad un euro e 50…

FULVIO ABBATE BESTEMMIA PER 1,50€

Sono pesanti le parole utilizzate nel video postato su Instagram alcune ore fa da Fulvio Abbate:”Ho accumulato dei centesimi: 5, 2 e 1. Ed è la seconda volta che decido di cambiarli. Ed è la seconda volta che assisto ad una scena miserabile: che nonostante io li abbia contati e il totale era un euro e 50 centesimi, li abbiamo ricontati! Porco D*o non andrò più da nessuna parte! Mi guarderò bene dal farlo, mi devo comportare con disprezzo aristocratico da marchese. Questa è la verità! Per cui ti costringono ad essere uno stron*o! Li butto nel tombino la prossima volta!”. Un concetto ribadito nel commento accanto al video, in cui ha scritto:”D’ora in poi centesimi li butto in un tombino, pur di non assistere alla scena miserabile di vederli ricontare come se tu voglia fregargli un centesimo. #centesimi”. Ecco, senza bestemmia tutto torna ad una dimensione quanto meno più comprensibile…





