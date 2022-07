Fulvio Abbate, “Noemi Bocchi è la copia di Ilary Blasi”/ La dichiarazione che…

Fulvio Abbate, “Noemi Bocchi è la copia di Ilary Blasi”: i fan condividono il suo pensiero e…

Fulvio Abbate commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scrittore ed ex gieffino ha interpretato il pensiero di molti dichiarando che Noemi Bocchi sarebbe la coppia di Ilary Blasi. Sbirciando le foto della nuova donna di Totti possiamo notare come la somiglianza con Ilary sia impressionante. A Dagospia, Fulvio Abbate ha fatto un’osservazione precisa sottolineando come il fatto che Totti abbia scelto una donna simile a Ilary fa ben sperare: “Guardi Noemi Bocchi e ti accorgi che è come se Ilary in realtà non se ne sia mai andata. Dovrebbero sentirsi tutti rassicurati dal fatto che ha scelto una nuova compagna identica alla Blasi. Si fosse messo con una ragazza dai capelli rossi ci saremmo pure potuti domandare come mai Totti avesse improvvisamente cambiato gusti, ma la Bocchi è la prosecuzione somatica di Ilary, quindi sotto certi aspetti la favola rimane intatta”.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di annunciare la loro separazione con due comunicati distinti. All’inizio però Dagospia aveva lanciato la notizia di un comunicato congiunto che sarebbe saltato a quanto pare per disaccordi tra i due. In merito a questa scelta Fulvio Abbate ha spiegato: “Penso sia tutto legato alla separazione dei beni e delle società che hanno in comune. Probabilmente sono stati i rispettivi legali a consigliare loro di agire in questo modo, visto che adesso inizierà la battaglia sul patrimonio. Almeno stando a quello che si legge sui giornali”.

Fulvio Abbate tuona sul paragone Ilary Blasi-Francesco Totti e Romina e Albano

Fulvio Abbate non ha mai creduto alla storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giornali hanno descritto la loro unione come perfetta e priva di ombre ma Fulvio Abbate è sempre stato scettico. Lo scrittore è dell’idea che dopo un mese le coppie non si sopportino più e tuona: “Non ho mai creduto alla favola sdolcinata sinceramente, sono convinto che dopo un mese le coppie già si odiano, non si sopportano più. Io dico che era ora che si lasciassero, ognuno ha fatto dono all’altro della riconquistata libertà. Un conto è la realtà, un altro è credere che la vita sia un fotoromanzo. L’amore non è eterno, come niente lo è al mondo, e se devo dirla tutta sono contento che non lo sia. Provo una grande compassione per chi si sente addolorato da questa rottura”.

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è partita l’ironia social. Un tweet recitava: “Ora capisco i miei nonni che hanno sofferto per la separazione di Albano e Romina”. Qualcuno insomma ha paragonato la fine della storia di Ilary Blasi e Totti a quella di Albano e Romina. Secondo Fulvio Abbate si tratta però di un accostamento fuori luogo: “Romina proveniva da Hollywood e Albano da Cellino San Marco, due mondi per certi versi antitetici. Dal punto di vista antropologico invece Totti e Ilary provengono dallo stesso mondo, quello della romanità coatta, sono alla fine la stessa cosa”.











