Fulvio Amoruso e Federica Majorano si lasciano?/ La coppia è in piena crisi! (Matrimonio a prima vista)

Fulvio Amoruso e Federica Majorano: il pubblico contro l’atteggiamento di Fulvio…

Fulvio Amoruso e Federica Majorano potrebbero presto dividersi a Matrimonio a prima vista. La scorsa settimana infatti abbiamo avuto la conferma che la coppia non stia affrontando in modo positivo questa esperienza, un particolare visibile fin dal giorno delle nozze. A rendere particolarmente difficile il rapporto è proprio Federica, che ha alzato diversi muri per impedire a Fulvio di conquistarla. Anzi, ad ogni tentativo del 32enne di spostare la loro relazione sul piano fisico, la ragazza si è allontanata sempre di più mostrandosi infastidita. Nonostante questo, il pubblico ha condannato più che altro lui per le continue pressioni e gli ha suggerito sui social di cambiare strategia, instaurando invece un legame emozionale più profondo. Sembra che Fulvio abbia proprio scelto di puntare su altro, visto che nell’appuntamento di oggi di Matrimonio a prima vista, lo vedremo alle prese con una cena di famiglia. Ha deciso di invitare Federica a casa e presentarla ai genitori: non è chiaro se questa mossa metterà in crisi la ragazza oppure le darà modo di annullare tutto ciò che è successo in precedenza.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano: la coppia più incerta?

Fulvio Amoruso e Federica Majorano dovranno trovare al più presto un equilibrio a Matrimonio a prima vista, prima di poter pensare ad un’improbabile futuro. Anche se il pubblico è per lo più orientato verso la frattura di tutti i concorrenti, è la coppia di Fulvio e Federica ad apparire la più incerta agli occhi di molti. La ragazza però si sta mettendo in gioco e dimostra di voler davvero tentare ogni strada prima di prendere una decisione definitiva. Lo svela nel promo Fabrizio Quattrini, lo psicologo del programma. Per lei la visita ai genitori dello sposo rappresenta inoltre una sfida inedita: è la prima volta in assoluto che si trova a conoscere la famiglia del compagno. Sintomo di un’apertura che forse non troviamo invece in Fulvio, molto più fisico e passionale, più concentrato ai propri bisogni e meno a quelli della sua dolce metà. Anche se a conti fatti si tratta di un cambio di rotta per Federica, aspramente criticata durante i primi episodi, data la sua scarsa volontà nel voler migliorare il rapporto di coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA