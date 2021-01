Funerale online su Zoom/ Lecce, rito “via streaming” per evitare assembramenti

Lecce, arriva il funerale online su Zoom: questo quanto accaduto a Taurisano, comune del Basso Salento. Come riportato dalla stampa locale, i familiari di un 79enne – testimoni di Geova – hanno deciso di affidarsi ai moderni mezzi tecnologici per organizzare il rito funebre, evitando strette di mano ed abbracci. Evitando, dunque, assembramenti in tempi di emergenza coronavirus.

L’annuncio è arrivato direttamente sul manifesto funebre: «A causa del periodo di questa pandemia i familiari ci tengono a precisare che non si accettano visite a casa da parte di nessuno, neanche dai parenti stretti. Il funerale verrà svolto tramite App di nome Zoom scaricabile su qualsiasi dispositivo elettronico. A seguire – è scritto ancora – le istruzioni per partecipare, con indicazione dell’Id e della password».

LECCE, FUNERALE ONLINE SU ZOOM PER EVITARE ASSEMBRAMENTI

Il caso del funerale online su Zoom ha fatto il giro del web e nelle scorse ore, riporta Repubblica, è arrivata la precisazione dell’agenzia Rocco Patisso. I rappresentanti della struttura hanno evidenziato di aver ricevuto la richiesta da parte del genero della persona defunta: «I familiari non volevano causare affollamenti e da quel che sappiamo l’applicazione è stata utilizzata senza problemi da chi ha voluto riservare, seppur virtualmente, l’ultimo saluto alla persona defunta». E non è tutto: soprattutto in questo periodo di pandemia, questa modalità per i riti funebri verrà adottata sempre più spesso. Ricordiamo che la piattaforma Zoom è utilizzata per riunioni e conferenze così da incontrare virtualmente altre persone sia in video che solo audio o entrambi.



