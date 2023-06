A BOLOGNA I FUNERALI DI FLAVIA FRANZONI PRODI, CELEBRA CARD. ZUPPI: INFO DIRETTA VIDEO E STREAMING

Si terranno questa mattina alle 11.30 a Bologna i funerali di Flavia Franzoni, professoressa e moglie dell’ex Premier Romano Prodi, morta lo scorso 13 giugno all’età di 76 anni mentre col marito e una comitiva si trovava a percorrere il pellegrinaggio francescano verso Assisi in Umbria. La camera ardente continuerà per tutta la mattina presso la chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia in centro a Bologna dove risiede la famiglia Prodi.

A celebrare i funerali nella medesima chiesa sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI e arcivescovo di Bologna: non pare essere prevista una diretta video streaming o tv specifica ma gli interi funerali dalle 11.30 in poi saranno comunque seguiti dai principali canali all news (Rai News24, SkyTG24, TgCom24) e dalle rispettive piattaforme streaming (RaiPlay, Mediaset Infinity e Sky.it). La direzione nazionale del Pd prevista oggi – dopo lo spostamento dovuto alla morte improvvisa di Silvio Berlusconi lo scorso 12 giugno – è stata spostata ulteriormente per decisione della segretaria Elly Schlein, dopo che ieri è stata in visita a Bologna insieme a molti volti dem al loro ex Premier e Presidente di partito.

FUNERALI FLAVIA FRANZONI, IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO A ROMANO PRODI

«Siete stati molto affettuosi, grazie»: così ha detto Romano Prodi ieri dopo le tante visite di amici, colleghi nel Pd e giornalisti nella sua casa di Bologna. La morte di Flavia Franzoni è stata un vero fulmine a ciel sereno: stava percorrendo il pellegrinaggio francescano assieme ad una comitiva di amici storici della famiglia Prodi, compreso l’ex Ministro della Difesa Arturo Parisi, quando un malore probabilmente l’ha colta durante il cammino. Inutili i soccorsi, Flavia Franzoni è morta tra le braccia del marito Romano: come ha scritto di recente Renato Farina su “Libero Quotidiano”, «Romano e Flavia erano una cosa sola».

Toccante il messaggio inviato da Papa Francesco (dimesso stamane dall’ospedale Gemelli dopo operazione e 10 giorni di ricovero, ndr) a Romano Prodi in vista dei funerali della moglie Flavia Franzoni: «La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore». Il messaggio autografo inviato il 14 giugno a Romano Prodi è stato mostrato ieri sera al Tg1: «caro fratello», si legge, «Sono convinto che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l’eredità di fede e di fortezza di Flavia continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, mano nella mano fino all’ultima passeggiata insieme. Nell’esprimerti il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Flavia. Fraternamente, Francesco»». Il celebrante i funerali di Flavia Franzoni, il cardinale Zuppi, ha sottolineato di aver perso «una donna molto disponibile, di grande semplicità e di grande chiarezza». La famiglia Prodi informa che, per chi volesse ricordare Flavia Franzoni con una donazione, sono attive tre associazioni: il Cuamm di Padova, la Casa di Santa Chiara di Bologna e il gruppo Abele.











