Funerali Gina Lollobrigida/ Diretta streaming: cerimonia nella Chiesa degli Artisti a Roma

Funerali Gina Lollobrigida: diretta tv e streaming

Oggi, giovedì 19 gennaio, si svolgono i funerali di Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio a 95 anni. L’ultimo viaggio della diva del cinema italiano è coperto dalla diretta televisiva. I funerali si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti che si trova in Piazza del Popolo a Roma e saranno trasmessa da Raiuno con uno speciale del TG1 a partire dalle 12:15 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 13:30. Si allunga così di circa mezz’ora l’appuntamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele che mostrerà anche l’arrivo delle persone che parteciperanno alle esequie. Salta, invece, l’appuntamento con “E’ sempre mezzogiorno”.

Dimitri Skofic ricorda nonna Gina Lollobrigida: "Avrei voluto starle vicino di più"/ "Ho sofferto tanto"

Garantita, inoltre, anche la diretta streaming. I funerali di Gina Lollobrigida, infatti, potranno essere seguiti in diretta straming contemporaneamente a quella televisiva collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Dover sarà seppellita Gina Lollobrigida?

Presso la Chiesa degli Artisti, Gina Lollobrigida riceverà l’ultimo saluto di amici, parenti, colleghi e fan che le renderanno omaggio per l’ultima volta. Dopo la cerimonia funebre, il feretro dell’attrice sarà trasferito a Subiaco dove riceverà sepoltura. Subiaco, la città d’origine della diva si sta preparando per accogliere nel migliore dei modi il corpo della grandissima artista la cui morte ha commosso l’Italia intera.

Milko Skofic, ex marito Gina Lollobrigida/ Il figlio Andrea Milko: "Riavvicinati"

Il primo cittadino Domenico Petrini, ai microfoni di Rtl 102.5, ha spiegato che era una volontà dell’attrice quella di essere sepolta nella città d’origine dove è in fase di restauro una tomba monumentale dove riposerà la Lollobrigida che, temporaneamente, sarà sepolta all’interno di un loculo comunale.

Il ricordo del presidente Rai Marinella Soldi e dell’amministratore delegato Carlo Fuortes

Un omaggio doveroso quello della Rai ad una vera dive del cinema italiano che ha conquistato tutto il mondo. In attesa dei funerali, il presidente Rai Marinella Soldi e dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, la ricordano così:

Gina Lollobrigida: com'è morta e carriera/ "Rottura del femore e diversi problemi..."

“Con la scomparsa di Gina Lollobrigida l’Italia perde una diva di fama planetaria che ha arricchito in modo indimenticabile la storia del cinema italiano. La ‘donna più bella del mondo’, come fu definita dalla stampa negli anni del suo massimo fulgore, è stata una attrice generosa e versatile, capace di molti registri, nelle sue innumerevoli collaborazioni con i registi più significativi da Cinecittà ad Hollywood. Fuori dal set, ha saputo misurarsi in altri settori delle arti visive, dalla fotografia alla scultura. Oltre ad innumerevoli partecipazioni come ospite nelle trasmissioni Rai, Gina Lollobrigida ha dato vita ad una indimenticabile Fata Turchina nel Pinocchio di Luigi Comencini. Le sue qualità di attrice e il suo esempio di donna volitiva e indipendente conservano un posto centrale nell’immaginario degli Italiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA