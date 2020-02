Funerali Kobe Bryant/ Streaming video e diretta tv: la cerimonia a Los Angeles

Oggi lunedì 24 febbraio è il giorno dei funerali di Kobe Bryant, o per essere più precisi si svolgerà allo Staples Center di Los Angeles una cerimonia pubblica per ricordare Bryant, il grande campione di basket morto insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un incidente in elicottero domenica 26 gennaio. In effetti i funerali di Kobe Bryant e della figlia Gianna hanno già avuto luogo in forma strettamente privata: quello è stato dunque l’addio della famiglia e delle persone più care a Kobe Bryant, con il rito funebre cattolico, dal momento che il campione di basket era credente. Oggi sarà invece il giorno del ricordo “laico”, non a caso allo Staples Center, casa dei Lakers: anche il giorno 24/2 non è stato scelto a caso, dal momento che 24 era il numero di maglia di Kobe Bryant e il 2 era quello di Gianna. Dunque nelle prossime ore tutti i tifosi e gli appassionati potranno stringersi alla famiglia Bryant per tributare il loro omaggio al campione che ha segnato un’epoca del basket e di tutto lo sport mondiale.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE I FUNERALI DI KOBE BRYANT

I funerali di Kobe Bryant, o per meglio dire la celebrazione che oggi Los Angeles tributerà al suo campione, ci terranno compagnia anche in diretta tv, dal momento che dalle ore 19.00 di stasera in poi il canale Sky Sport Nba (numero 206 della piattaforma satellitare) seguirà tutto quello che accadrà fin dalla mattina in California – vanno infatti ricordate le nove ore di fuso orario che separano l’Italia da Los Angeles. Per gli abbonati Sky di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video su Sky Go.

FUNERALI KOBE BRYANT: OGGI LA CERIMONIA PUBBLICA

La moglie Vanessa Bryant ha infatti voluto organizzare, in memoria dell’ex giocatore NBA, della figlia Gianna ma anche delle altre vittime, una cerimonia pubblica qualche ora prima della partita tra Los Angeles Clippers e i Memphis Grizzlies, che è in programma nel cuore della notte italiana fra oggi e domani allo Staples Center. Un memoriale pubblico fortemente voluto anche dal sindaco Eric Garcetti e dai tifosi dei Los Angeles Lakers per onorare Kobe Bryant: “Vorrei che fosse un evento in cui dimostrare ancora una volta la nostra unità – aveva dichiarato il primo cittadino di Los Angeles -. Siamo una città di gente che crede nel prossimo, in qualcosa di più grande di noi stessi, per cui vogliamo fare di tutto per organizzare una cerimonia che sia pubblica, a cui tutti cioè possano partecipare”.



