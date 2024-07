Joe Bryant è morto: era il padre del campione di pallacanestro Kobe/ ‘Jellybean’ stroncato da un infarto

Nella giornata di oggi – martedì 16 luglio 2024 – è morto Joe Bryant (all’anno Joseph Washington), star della pallacanestro tanto nel nostro bel paese quando negli States per la prestigiosa NBA e padre del Kobe che ha seguito le orme del padre con una carriera ventennale con la maglia gialla dei Los Angeles Lakers. A dare l’annuncio del decesso è stato per primo l’allenatore della squadra universitaria di La Salle – vicino a Philadelphia – che per primo assisté ad un giovanissimo Joe Bryant che muoveva i suoi primi passi nella pallacanestro, consegnandolo alla storia del basket professionistico; mentre le ragioni del decesso del padre di Kobe Bryant sembrano essere legate alle complicazioni di un infarto che l’ha colto – a soli 69 anni – pochi giorni fa.

Kobe Bryant, 3 anni dalla morte/ L'incidente in elicottero portò via anche la figlia

Insomma: dopo una lunga vita di litigi con il figli e – soprattutto – dopo averlo visto morire solamente quattro anni fa in un tragico incidente in elicottero, Joe Bryant ha raggiungerlo in qualsiasi aldilà si raccolgano le star della pallacanestro; mentre su questa terra sembra aver lasciato solamente una moglie Pam.

Kobe Bryant, 3 anni dalla morte/ L'incidente in elicottero portò via anche la figlia

Chi era Joe Bryant padre di Kobe: la carriera nella pallacanestro e il rapporto con il figlio

La carriera nella pallacanestro del padre di Kobe, Joe Bryant, è costellata di importanti successi che hanno permesso anche a suo figlio di appassionarsi allo sport, tanto da renderlo la sua più grande passione: i primi passi – come dicevamo – li mosse proprio nella squadra universitaria dei La Salle Explorers, militando per i nove anni tra il 1975 e il 1984 tra le squadre di Philadelphia, San Diego e Huston. Dal 1984, però, Joe Bryant ricevete un’offerta di Sebastiani di Rieti e si trasferì con l’intera famiglia – figlio Kobe incluso – in Italia, passando poi anche per diverse squadre di Reggio Emilia e per gli Olimpia di Pistoia.

Kobe Bryant, 3 anni dalla morte/ L'incidente in elicottero portò via anche la figlia

Negli ultimi anni – a partire dal 1992, salvo un’unica partita disputata ancora nel 2004 – Joe, il padre di Kobe Bryant. si è dedicato interamente alla carriera da allenatore, lasciando spazio per suo figlio che si è lanciato nell’NBA dal 1996. Negli ultimi anni Kobe Bryant e il padre Joe si erano ravvicinati dopo aver trascorso la maggior parte delle loro vite in una serie di litigi e cause legali, prime legate al matrimonio di Kobe con Vanessa e – poi – alla vendita non autorizzata di alcuni oggetti personali del figlio.

Joe Bryant, former NBA player and father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer pic.twitter.com/shNzzUg9JO — NBACentral (@TheDunkCentral) July 16, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA