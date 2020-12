FUOCHI D’ARTIFICIO CAPODANNO 2021 VIDEO/ Show nei cieli per dimenticare il 2020

Non sarà un Capodanno come gli altri: neanche sotto il profilo dei fuochi d’artificio. Difficile credere che ci sia la stessa voglia di festeggiare del passato. Troppo il quantitativo di sofferenza distribuito in giro per il mondo da una pandemia di coronavirus che ha fatto milioni di morti e cambiato radicalmente le nostre vite.

Eppure non è da escludere che gli spettacoli pirotecnici vengano interpretati da qualcuno come lo strumento per archiviare definitivamente un 2020 avaro di soddisfazioni, lasciando “esplodere”, letteralmente, tutta la voglia di “nuovo inizio” che a maggior ragione il 2021 porta in dote. Due scuole di pensiero opposte caratterizzano dunque l’approccio nei confronti dei fuochi d’artificio di questo Capodanno. E’ chiaro: c’è poca voglia di fare baldoria, ma allo stesso tempo fa parte della natura umana guardare al futuro…

FUOCHI D’ARTIFICIO CAPODANNO 2021 VIDEO

Come da tradizione, per comprendere l’andazzo di questo Capodanno basterà osservare cosa faranno in Asia e Oceania: Paesi maestri dei fuochi d’artificio come Giappone, Australia, lasceranno deflagrare la gioia per l’arrivo del 2021? Probabile che a quelle latitudini si assista a qualche manifestazione di gioia in più, visto che la gestione della pandemia avviene con un’efficacia migliore di quella registrata in Occidente. Che non sarà un anno come gli altri lo si intuisce anche dal fatto che in un’Italia zona rossa mancherà il tradizionale appuntamento con lo spettacolo pirotecnico a Castel dell’Ovo, sul lungomare di Napoli. A Roma, invece, sarà l’amministrazione comunale ad organizzare uno show di fuochi d’artificio da cinque punti differenti della Capitale, così da essere ben visibili dal centro alle periferie. Insomma, un motivo di speranza ci sarà nei cieli di tutto il mondo. Nell’attesa di capire se verranno soddisfatte dai mesi a venire, consoliamoci con un video che racchiude il meglio dei fuochi d’artificio del 2020. E preghiamo che quelli esplosi nel 2021 portino maggiore fortuna dei loro predecessori…





© RIPRODUZIONE RISERVATA