Fuoco assassino/ Video, su Rete 4 il film di Ron Howard (oggi, 13 giugno)

Fuoco assassino (Backdraft) andrà in onda sabato 13 giugno alle ore 23.30 su Rete 4. Diretto da Ron Howard, è stato il primo successo mondiale del regista, a cui seguiranno molte altre soddisfazioni, prima tra tutte il premio Oscar come miglior film e regista nel 2002 con A Beautiful Mind. Soggetto e sceneggiatura sono curati da Gregory Widen, sceneggiatore e regista statunitense. L’ispirazione per il film gli venne a causa di una tragedia personale: avendo lavorato come pompiere, fu testimone della morte di un collega per un’esplosione. Le musiche invece sono firmate Hans Zimmer, compositore e produttore tedesco, specializzato nella composizione di colonne sonore cinematografiche. Autore di soundtrack per film come Il gladiatore, Dodici anni schiavo e Pearl Harbor, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, tra Grammy Award, Oscar, Golden Globe e BRIT Award.

Fuoco assassino, la trama del film

I protagonisti di Fuoco assassino sono due fratelli vigili del fuoco: Brian McCaffrey (William Baldwin) e Stephen McCaffrey (Kurt Russell). Tra i due non scorre buon sangue e, dopo la morte del padre pompiere, lavorano uno contro l’altro: Stephen è un comandante, Brian lavora per il comune con Donald Rimgale (Robert De Niro) che ha il compito di indagare sulla natura degli incendi dolosi e che è riuscito, anni prima, a incastrare Ronald Bartel (Donald Sutherland). Le indagini che stanno portando avanti riguardano degli episodi che hanno avuto come vittime persone non legate tra loro.

Tuttavia, proprio grazie a Ronald, capiranno che il fenomeno del backdraft (ossia fiammata di ritorno) è opera di un vigile del fuoco e le vittime in realtà si erano coalizzate per togliere i fondi ai pompieri. Una serie di indizi portano tutti a pensare che il responsabile sia Stephen, che tuttavia rimane coinvolto in un incendio e muore, assieme al migliore amico John Axe Adcox (Scott Glenn). É solo Brian a conoscere la verità. Denuncerà il fratello?

