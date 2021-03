Fuori Controllo/ Su Rai 3 il film con Mel Gibson e Ray Winstone (6 marzo)

Fuori Controllo con Chris Hemsworth

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede per la prima serata di sabato 6 marzo alle ore 20:40 la messa in onda del film di genere drammatico thriller Fuori controllo. La pellicola è stata realizzata nel 2010 grazie ad una coproduzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America alla quale hanno preso parte anche importanti case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures. La regia del film è stata affidata a Martin Campbell con il soggetto tratto dalla omonima serie televisiva scritta da Troy Kennedy Martin mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Andrew Bovell e William Monahan. Il montaggio è stato realizzato da Stuart Baird, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Phil Meheux mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore. Nel cast figurano Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic, Shawn Roberts, David Aaron Baker e Jay O. Sanders.

Siamo nella città di Boston dove vive e opera una detective della polizia di nome Thomas: è dotato di grande esperienza e può vantare tanti anni di veterano dell’esercito, il che certamente lo ha aiutato nelle varie missioni poliziesche. La sua vita è stata caratterizzata da tantissimi drammi, in particolar modo dalla morte della sua adorata moglie. Tuttavia, negli anni seguenti è riuscito a ritrovare un certo equilibrio anche grazie alle attenzioni che deve dare ogni giorno a sua figlia Emma, ormai ventiquattrenne. Purtroppo dietro l’angolo c’è una nuova e drammatica esperienza per il povero Thomas il quale dovrà fare i conti con il tragico omicidio di sua figlia. La giovane infatti stava lavorando come stagista presso un’azienda e un giorno, mentre stava andando a trovare proprio suo padre, viene uccisa con una fucilata al petto da uno sconosciuto che bussa sulla porta di casa. Un episodio senza senso che getta nella disperazione il detective che vuole aprire le indagini per scoprire il responsabile nel passato dell’uomo in quanto potrebbe essere una sorta di vendetta per qualche episodio passato. Non riuscendo a trovare nessun genere di indizio, il detective decide di portare avanti delle indagini private concentrandosi sull’azienda presso la quale la figlia lavorava come apprendista e stagista. Ben presto riuscirà a scoprire che in realtà l’azienda portava avanti degli affari sporchi che probabilmente sono stati insabbiati proprio con la morte della figlia. In queste indagini il detective di polizia sarà supportato anche dal fidanzato della sua adorata figlia e da una storica amica, e che metteranno a rischio la loro stessa esistenza. Il detective di polizia dovrà far ricorso a tutte le sue competenze e all’esperienza maturata negli anni di soldato dell’esercito americano per riuscire ad avere la meglio e scoperchiare un vero e proprio complotto nazionale.



