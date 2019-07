G7 su parità genere, non c’è nessuna donna: foto/ “Summit più maschilista di sempre”

Il G7 in corso di svolgimento a Chantilly, in Francia, è già stato ribattezzato come “Il summit internazionale più maschilista o misogino degli ultimi tempi”. A scriverlo senza troppi giri di parole è stato l’autorevole quotidiano d’oltralpe, Le Figaro, che ha puntato il dito nei confronti dell’assenza del gentil sesso al summit in questione. Fino a qualche settimana fa l’unica presenza femminile all’interno del gruppo di “potenti” era quello di Christine Lagarde, ma da quando la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale si è dimessa dopo la sua nomina alla Banca Centrale Europea (effettiva dal prossimo autunno), il sesso “debole” non ha più rappresentanti. E pensare che al centro del vertice in corso di svolgimento oltralpe, vi era il tema delle diseguaglianze di genere, con il titolo “Rendere il capitalismo più giusto”. Sembrerebbe quasi uno scherzo ma non lo è, vista appunto la foto incriminata che trovate qui sopra, e che ha fatto il giro del web, provocando le reazioni a volte indignate dei lettori.

G7 DI CHANTILLY, ASSENTI LE DONNE

La politica internazionale, soprattutto quando si parla di finanza, resta quindi un “club per soli uomini”, nonostante un apparente senso di parità di genere, come confermato anche dalla recente nomina di Ursula Van Der Leyen al ruolo di numero uno Commissione Europea. Per quanto riguarda il G7 in questione, sullo sfondo rimangono le divisioni fra l’Europa e gli Stati Uniti, con il ministro francese Le Maire che ha avuto un incontro bilaterale con Steve Mnuchin, segretario del Tesoro americano. Fra gli argomenti trattati anche la Taxe Gafa, acronimo di Google, Apple, Facebook, Amazon, che il governo d’oltralpe ha varato nei confronti proprio dei giganti del web. Una WebTax che potrebbe essere applicata anche in Italia, come spiegato dal ministro dell’economia, Tria, ma solo quando si troverà un accordo commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA