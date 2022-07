Gabbiano afferra Pinscher al volo e se lo porta via/ Napoli, il cane è sparito

A Napoli è scoppiato il caso dei gabbiani: negli ultimi giorni i volatili si sono mostrati esageratamente voraci, al punto da aver “beccato” un cane di piccola taglia, precisamente un Pinscher, portandoselo con loro. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno l’ultimo episodio è avvenuto davanti a numerosi testimoni nel bosco di Capodimonte qualche giorno fa, così come confermato dal consigliere della III Municipalità Stella – San Carlo all’Arena, Carlo Restaino. Un cucciolo di Pinscher stava vagando libero senza guinzaglio nella zona del Belvedere del bosco, quando un gabbiano in picchiata l’ha preso e se l’è portato via. «Quest’episodio – le parole di Restaino, esponente di Europa Verde, riportate dal Corriere del Mezzogiorno – mi è stato riferito da una mia amica che è stata testimone oculare».

«Mi ha detto che la proprietaria del cagnolino era una cittadina straniera, forse una turista. E ha raccontato delle fasi della sua cattura, con il gabbiano che ha puntato la preda dall’alto ed è arrivato in picchiata riuscendo ad afferrarlo e a portarlo via. E non è l’unico episodio del genere avvenuto in città». Restaino ha infatti raccontato che un’altra donna a Napoli, negli scorsi giorni, ha riferito un episodio simile, ovvero, di aver visto un piccolo gattino «portato via da un gabbiano in una strada della zona portuale».

GABBIANO AFFERRA CANE PINSCHER: “TENETE I CANI AL GUINZAGLIO”

Il consigliere di circoscrizione ricorda che «i gabbiani, è noto, sono attratti in città dai rifiuti», e spesso e volentieri a Napoli i cassonetti traboccano. «Ecco perché – ha proseguito Restaino – le loro prede preferite sono gatti, specie di piccola taglia, e topi: sono animali che si aggirano molto spesso tra i rifiuti». Il consiglio che l’esponente del Comune si sente di dare è quello di non tenere liberi i cani di piccola taglia «L’unica cosa che posso consigliare è quella di tenere i cani di piccola taglia al guinzaglio anche lì dove potrebbero restare liberamente sciolti. E, naturalmente, di tenere la città più pulita».

