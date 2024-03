Gabriel Garko: “Avevo bisogno di ritrovarmi lontano dalla tv”/ “Ho accettato di tornare perché..“

Gabriel Garko torna in tv con Se potessi dirti addio e rivela: “Perché mi ero fermato”

Per il pubblico di Mediaset è il momento di abbracciare nuovamente Gabriel Garko. L’attore protagonista di svariate fiction di successo in passato si appresta a fare capolinea su Canale Cinque con la nuova fiction Se potessi dirti addio, dove lo rivedremo al fianco di Anna Safroncik. Intervistato dal quotidiano Leggo, Garko ha motivato il suo allontanamento dalla tv, che aveva suscitato diverse polemiche negli anni scorsi. “In questo periodo sono successe tante cose, avevo bisogno di allontanarmi, per ritrovare la mia serenità. Poi ci si è messo anche il Covid, che ha allungato i tempi. In questi anni ho avuto delle proposte, ma cercavo il ruolo giusto per tornare. E l’ho trovato” ha confidato Gabriel Garko che da venerdì 29 marzo sarà nuovamente di scena sui canali Mediaset.

Sono diversi gli elementi di Se potessi dirti addio, fiction composta 6 episodi in onda su Canale 5 per tre prime serate a partire da domani, prodotte da Jeki Production per Mediaset e dirette da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che segnano il ritorno di Gabriel Garko alla fiction 7 anni dopo l’ultima stagione de L’onore e il rispetto, una delle serie più apprezzate con protagonista Garko.

Gabriel Garko rivela: “Perché ho accettato questa fiction”

Dopo sette anni Gabriel Garko ha deciso di tornare in pista su Canale 5. L’attore, che l’anno scorso abbiamo visto scendere in pista a Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai1, si appresta a riprendere posto sotto i riflettori di Mediaset. Intervistato da Leggo, Garko ha raccontato e svelato i motivi che lo hanno convinto ad accettare il ruolo di Marcello al fianco della incantevole Anna Safroncik: “Se ricorderò Tonio de L’onore e il rispetto? Sì, ma lui aveva un passato, di Marcello invece non sappiamo nulla, per questo è stato stimolante. E poi di solito interpreto personaggi molto forti, sicuri di sé, qui invece ho trovato maggiore fragilità. È stata una bella sfida. Anche perché in questa nostra serie si rispetta ancora la vecchia regola tv secondo la quale ogni 7 minuti deve succedere qualcosa” ha anticipato Gabriel Garko.

E questo atteso ritorno di Gabriel Garko non sarà un episodio isolato. L’attore infatti ha confessato a Leggo che presto lo vedremo protagonista in altri progetti, alcuni ancora top secret e altri dei quali non vuole ancora parlare per scaramanzia: “E anche perché non ho ancora firmato i contratti” ha scherzato Garko al quotidiano.











