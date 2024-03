Gabriel Garko sulla gravidanza di Rosalinda Cannavò: “Ha avuto delle difficoltà”/ Retroscena a Verissimo

Verissimo, Gabriel Garko confessa: “Avuto periodi brutti in passato”

Gli ultimi ospiti della puntata di oggi di Verissimo, 23 marzo 2024, sono stati Gabriel Garko ed Anna Safroncik per presentare la loro nuova fiction Se potessi dirti addio. L’attore torna sul set dopo sei anni di stop ed a Silvia Toffanin ha confessato: “Ho fatto una pausa non calcolata ma per motivi personali, poi è arrivato il Covid quindi si è allungata ma adesso sono ritornato a lavorare. La pausa mi ha fatto bene” Proseguendo nell’intervista, poi, Gabriel ha aggiunto che da piccolo era talmente timido che non voleva farsi riprendere neanche dal padre in occasioni familiari e, proprio per questo, non ha mai recitato nelle recite scolastiche.

A Verissimo Gabriel Garko ha confessato di aver attraversato dei momenti cupi nella sua vita: “Caratterialmente per come sono fatto per quanto può essere negativo un momento è importante toccare il fondo e poi risalire” Aggiungendo che su molti aspetti è simile al suo nuovo personaggio nella fiction che prenderà il via il 29 marzo 2024 su Canale5 e che andrà in onda per tre puntate.

Su finire di puntata, Gabriel Garko ha ricevuto un videomessaggio di Rosalinda Cannavò, in passato quando l’attrice siciliana utilizzava ancora il nome d’arte di Adua Del Vesco i due hanno avuto una storia d’amore che, in seguito, hanno confessato essere stata costruita ad arte dalla loro agenzia. I due tuttavia sono rimasti amici ed in ottimi rapporti. Adesso Rosalinda Cannavò è incinta del fidanzato Andrea Zenga.

Ed a Verissimo Gabriel Garko ha rivelato un retroscena sulla gravidanza di Rosalinda Cannavò, senza sbilanciarsi troppo ha rivelato che l’attrice ha avuto dei problemi nel rimanere incinta per colpa di alcuni suoi problemi di salute del passato. Nel dettaglio l’attore ha rivelato: “Lei è una persona molto carina, sono belli tutt’e due insieme e sono contentissimo che stia aspettando un bambino perché era quello che desiderava e c’erano state delle difficoltà per via di alcune cose del passato cui sono veramente contento.”

