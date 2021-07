Gabriel Jesus alla Juventus?/ Calciomercato news, ipotesi suggestiva per l’attacco

CALCIOMERCATO NEWS, IDEA GABRIEL JESUS ALLA JUVE

La Juventus è sempre molto attenta in fase di calciomercato ad eventuali affari da cogliere al volo così da migliorare il piazzamento ottenuto in campionato lo scorso anno e riconfermarsi ai vertici del calcio europeo. I bianconeri valutano diversi profili interessanti utili per potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Allegri e c’è un nome in particolare che interessa alla Vecchia Signora in attacco, ovvero quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Il contratto del brasiliano con gli inglesi scadrà nel giugno del 2023 ma la Juventus potrebbe cercare di aggiudicarselo visto che il calciatore non dovrebbe trovare spazio da titolare nel suo club se i Citizens, interessati pure a Grealish, riusciranno a completare l’acquisto di Harry Kane dal Tottenham. Il ventiquattrenne potrebbe inoltre essere utile pensando al futuro e alla situazione di Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto nel contratto tra un anno, nel giugno del 2022, e che compirà 37 anni il prossimo febbraio.

CALCIOMERCATO NEWS, L’ATTACCANTE COSTA MOLTO

Le chances di vedere Gabriel Jesus alla Juventus non sono dunque altissime ma nemmeno pari a zero. Lo scorso anno Gabriel Jesus è riuscito a realizzare 14 reti ed ha fornito 4 assist vincenti ai suoi compagni in ben 42 presenze totali tra campionato e coppe con la maglia del Manchester City. Stando ai rumors però la Juventus dovrebbe sborsare fino a 100 milioni di euro per acquistare il brasiliano da Citizens e per questa ragione si starebbe lavorando soprattutto sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi vorrebbero essere sicuri della cessione e le parti potrebbe incontrarsi nelle settimane a venire.

