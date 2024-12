DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY, GUARDIOLA SFIDA THIAGO MOTTA

La diretta Juventus Manchester City si giuoca alle 21,00 di oggi mercoledì 11 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre che stanno attraversando momenti storici difficili e vogliono vincere per risollevare la loro stagione. La Juventus di Thiago Motta arriva da due pareggi ed una sconfitta in questa Champions League che li vede al 19esimo posto in classifica ad otto punti. Sempre ad otto c’è anche il Manchester City di Guardiola che ha pareggiato clamorosamente l’ultima sfida facendosi rimontare un 3 a 0 in casa dal Feyenoord.

DIRETTA/ Juventus Manchester City Primavera (risultato finale 1-1): pari a Vinovo (11 dicembre 2024)

IN STREAMING VIDEO E TV COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY

L’esclusiva settimanale di Amazon Prime sarà proprio la diretta Juventus Manchester City che verrà trasmessa solo in streaming video. Chiunque non avesse l’abbonamento ad Amamzon Prime potrà seguire la diretta la diretta su IlSussidiario.net.

Formazioni Juventus Manchester City/ Quote, Motta recupera qualcuno (Champions League, 11 dicembre 2024)

JUVENTUS MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel discorso relativo alle probabili formazioni di questa sfida che si prospetta essere come una partita di scacchi. Thiago Motta schiera la sua formazione tipo con Di Gregorio in porta con una difesa composta da Savona, Kalulu, Gatti e Danilo. Locatelli e Thuram giocheranno in mediana con Koopmeiners sulla trequarti a sostegno di un tridente con Conceição, Vlahovic e Yildiz.

Formazione tipo anche per Guardiola che torna a dare fiducia ad Ederson tra i pali con una difesa composta da Walker, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol. De Bruyne, Gundogan e Bernardo Silva formeranno il centrocampo e sosterranno il tridente formato da Doku, Haaland e Grealish.

Pronostico Juventus Manchester City/ Cuccureddu: "Spero sempre in una svolta, Thiago Motta..." (esclusiva)

JUVENTUS MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Per chi vuole provare a scommettere sulla diretta Juventus Manchester City analizziamo le quote proposte di AdmiralBet. I padroni di casa partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 3,80 contro l’1,90 per gli inglesi mentre il pareggio X è a 3,60.