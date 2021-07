Gabriel Jesus alla Juventus?/ Calciomercato news, se arriva non rimpiazza Ronaldo!

CALCIOMERCATO NEWS, IL RINNOVO DI RONALDO

I dirigenti della Juventus sono al lavoro su più fronti in questa finestra di calciomercato così da permettere a mister Allegri di migliorare il quarto posto conquistato in campionato lo scorso anno. Uno degli aspetti più spinosi da sistemare riguarda il rinnovo del contratto di Cristiano Ronaldo, in scadenza appunto nel giugno del 2022 ovvero al termine della prossima stagione. Sul fuoriclasse portoghese si segnala l’attenta presenza del Paris Saint-Germain e non sono da sottovalutare anche altre piste che lo riporterebbero a giocare in Inghilterra o in Spagna ma stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa d’Oltremanica del Sun, ci sarebbe un giocatore che i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche nel caso in cui Ronaldo dovesse restare a Torino, ovvero Gabriel Jesus del Manchester City.

Calciomercato Juventus/ Giorni decisivi per Manuel Locatelli dal Sassuolo

CALCIOMERCATO NEWS, GABRIEL JESUS IN ATTACCO

Le possibilità di vedere Gabriel Jesus alla Juventus in questa sessione di calciomercato estivo non sono poche sebbene il contratto del brasiliano scada soltanto nel giugno del 2023. Nella passata stagione 2020/2021 con la maglia del Manchester City Gabriel Jesus ha messo a segno 14 reti e regalato 4 assist vincenti per i suoi compagni in 42 presenze totali tra campionato e coppe varie. La valutazione del ventiquattrenne Gabriel Jesus si aggira intorno ai 60 milioni di euro e la Juventus dovrà effettuare un bello sforzo se vorrà aggiudicarselo nelle settimane a venire.

