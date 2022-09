Gabriel, la malattia del figlio di Kledi Kadiu/ Meningo-encefalite. Come sta oggi?

Kledi Kadiu: la malattia del figlio Gabriel

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari sino diventati genitori per la seconda volta ad agosto 2021, quando è nato Gabriel. Il bambino ha avuto problemi di salute poco dopo la nascita, che si sono tradotti nella diagnosi di meningo-encefalite. La coppia ha raccontato il loro calvario sui social la scorsa primavera: “Abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro. Abbiamo aspettato il momento giusto per farlo, salvaguardando in primis nostro figlio, la sua sorellina e la nostra energia”, ha scritto il ballerino su Instagram. A 13 giorni dalla nascita Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, poi la diagnosi di meningo-encefalite: “L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo”, ha spiegato Kledi. Poi ha concluso: “Ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita”.

Kledi Kadiu/ Dall'infanzia a Tirana al successo con Amici: "Il freddo mi ha temprato"

Come sta oggi il figlio di Kledi?

Qualche giorno fa, Charlotte Lazzarti ha ha voluto ricordare, attraverso un post su Instagram, la battaglia del figlio Gabriel a un anno di distanza, 365 giorni dopo. L’istruttrice di yoga ha condiviso con i suoi numerosi follower i sentimenti che ha vissuto quel giorno, in cui tanti dolorosi ricordi sono tornati a galla: “Avevo il timore che fermarmi e stare nel ricordo, fosse molto doloroso”. Charlotte ha riguardato le foto di quei giorni terribili, in terapia intensiva, al fianco del suo bambino di pochi giorni: “Le battaglie si combattono con amore e molto spesso si vincono. E la vittoria può avere mille sfaccettature. La giornata di ieri si è magicamente trasformata quando dopo la pioggia è sorto il sole. Per me è stata una bellissima rivelazione. Un miracolo. Una vera Vittoria”. La moglie di Kledi ha pubblicato una foto insieme al piccolo Gabriel, che oggi sta bene.

Charlotte Lazzari, moglie Kledi Kadiu/ "La donna che ho sempre desiderato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte | Odaka Yoga Teacher (@charlotte.lazzari)

LEGGI ANCHE:

David Roscoe, chi è?/ Maggiordomo della Regina Elisabetta: "Ricordo quando disse..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA