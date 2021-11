Gabriele Albertini/ “Rdc, non basta la correzione: serve una modifica radicale”

«Sono esterrefatto»: questo il commento di Gabriele Albertini a Stasera Italia sulla maxi-truffa registrata dalle forze dell’ordine, con oltre 9 mila false richieste di reddito di cittadinanza. L’ex sindaco di Milano si è sempre detto contrario alle modalità previste dalla misura bandiera del Movimento 5 Stelle e non ha risparmiato critiche neanche in questa occasione…

Giulio Tremonti/ "Pnrr rischia di non funzionare per la troppa burocrazia"

Gabriele Albertini ha messo in risalto: «Al di là delle disfunzioni e delle truffe riscontrate, già qualche tempo fa c’era stata l’esposizione di un dato statistico che aveva rappresentato un elemento molto critico sulla organizzazione del Rdc: quasi il 40% del reddito erogato era riferibile a persone che non ne avevano titolo. Già questo dovrebbe fare riflettere».

Super Green Pass: cos’è, quando arriverà/ Solo per vaccinati e guariti: sui tamponi…

GABRIELE ALBERTINI: “RDC DA CAMBIARE RADICALMENTE”

Nel corso del suo intervento, Gabriele Albertini ha evidenziato che le modifiche apportate non sono sufficienti: «Bisogna dare dei sostegni a chi è veramente povero, considerando che in certi casi e in certi territori molte persone si sono licenziate e hanno percepito il rdc proseguendo la loro attività in nero. Questo è accaduto in svariati casi». Gabriele Albertini ha poi aggiunto: «Il Rdc è qualcosa da cambiare radicalmente, non solo da correggere. Forse non ci sono le condizioni politiche, visto che c’è il partito di maggioranza relativo che lo vuole, ma le condizioni logiche ci sono tutte».

LEGGI ANCHE:

LOPALCO, DIMISSIONI DA ASSESSORE SANITÀ PUGLIA/ "Emiliano? Prese strada diverse"

© RIPRODUZIONE RISERVATA